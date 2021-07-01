В Западной Эстонии пройдут учения по предотвращению незаконного пересечения границы

Учения пройдут на приграничных территориях волостей Хяэдемеэсте и Саарде, в том числе и на погранпунктах. В то же время будут усилены компенсационные меры пограничного контроля, поэтому полицейские могут остановить передвигающиеся в этом районе транспортные средства.

Ляэнеский префект Кайдо Кыплас пояснил, что в ходе учений будут проверены разные меры, которые полиция применяет в случае незаконной миграции. „Кроме руководства штабом в ходе учений полицейские и пограничники будут проводит реальные действия рядом с границей, поэтому в этом районе будет больше движения и транспортных средств полиции", – сказал он.

Полиция проводит учения на границе ежегодно, проигрывая разные сценарии. "Мы тренируемся, чтобы в реальных ситуациях мы смогли бы быстро обнаружить нелегального мигранта, установить его личность и обстоятельства прибытия в Эстонию. Полиция должна уметь также быстро оценить необходимость предоставления международной защиты, начать делопроизводство о предоставлении убежища или высылку иностранца из страны. Если нелегальная миграция идет в большом объеме, то надо быстро задействовать дополнительный ресурс из других префектур и партнеров из других организаций", – добавил Кыплас.

Подполковник полиции Кайдо Кыплас подчеркивает, что безопасность границы всегда обеспечивается совместно с коллегами из Латвии, поэтому партнеры из соседнего государства участвуют и в сегодняшних учениях.

Координатор учений с латвийской стороны Янис Гоба сказал, что международное сотрудничество не может проходить только на бумаге. "Мы сотрудничаем с коллегами из Эстонии каждый день, но время от времени хорошо потренироваться в разрешении крупномасштабных событий. Это дает возможность полицейским обеих стран протестировать практику сотрудничества и решения проблем, так как изменение в ситуации с миграцией обычно влияет одинаково на оба государства", – сказал Гоба.