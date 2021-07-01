Лето в многоквартирном доме: пять важных советов
Эстонский союз квартирных товариществ напоминает.
Эстонский союз квартирных товариществ напоминает.
Жарким летом двери многих подъездов постоянно открыты, потому что кто-то из жильцов считает, что таким образом хорошо проветривать лестницу.
Однако открытая дверь может привлечь в дом посторонних, поэтому для вентиляции подъездов лучше установить окна на этажах в положение для проветривания.
В снятой на лето квартире необходимо соблюдать внутренний распорядок дома и требования собственника.
Не стоит проводить вечеринки, включать громкую музыку, а также курить и использовать гриль в местах, где это не разрешается. Не оставляйте двери отрытыми, не позволяйте входить в дом посторонним, паркуйте машину правильно и аккуратно выбрасывайте мусор.
В обязанности собственника квартиры входит объяснить членам своей семьи, временным жителям и лицам, пользующимся его квартирной собственностью, что необходимо не только содержать в порядке объект собственности, но и бережно пользоваться совместной собственностью, а также воздерживаться от действий, последствия которых превышают результат нормального износа недвижимой вещи.
Если вы уезжаете из квартиры надолго, как следует закройте двери и окна, проследите, чтобы были выключены электроприборы и приборы, из крана не капала вода, а велосипед и коляска не остались в подъезде или на балконе. Хороший совет: если вы сомневаетесь, закрыли вы дверь и выключили утюг, сделайте пару щелчков камерой своего мобильного телефона. Тогда вам не придется волноваться.
Таким образом правление КТ в случае возникновения проблемы сможет быстро связаться с вами. Согласно Закону о квартирной собственности и квартирных товариществах собственник квартиры обязан предоставить правлению номер своего телефона и/или адрес электронной почты.