Лето в многоквартирном доме: пять важных советов

Не держите двери подъездов открытыми

Жарким летом двери многих подъездов постоянно открыты, потому что кто-то из жильцов считает, что таким образом хорошо проветривать лестницу.

Однако открытая дверь может привлечь в дом посторонних, поэтому для вентиляции подъездов лучше установить окна на этажах в положение для проветривания.

Снимая квартиру, будьте внимательны к другим жильцам

В снятой на лето квартире необходимо соблюдать внутренний распорядок дома и требования собственника.

Не стоит проводить вечеринки, включать громкую музыку, а также курить и использовать гриль в местах, где это не разрешается. Не оставляйте двери отрытыми, не позволяйте входить в дом посторонним, паркуйте машину правильно и аккуратно выбрасывайте мусор.

Пуская в квартиру арендаторов, объясните им правила поведения

В обязанности собственника квартиры входит объяснить членам своей семьи, временным жителям и лицам, пользующимся его квартирной собственностью, что необходимо не только содержать в порядке объект собственности, но и бережно пользоваться совместной собственностью, а также воздерживаться от действий, последствия которых превышают результат нормального износа недвижимой вещи.

Выходя из дома, закройте окна, двери и проверьте, выключены ли электроприборы

Если вы уезжаете из квартиры надолго, как следует закройте двери и окна, проследите, чтобы были выключены электроприборы и приборы, из крана не капала вода, а велосипед и коляска не остались в подъезде или на балконе. Хороший совет: если вы сомневаетесь, закрыли вы дверь и выключили утюг, сделайте пару щелчков камерой своего мобильного телефона. Тогда вам не придется волноваться.

Если вы - собственник квартиры, убедитесь, что у квартирного товарищества есть ваши контактные данные