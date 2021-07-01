Если в холодильнике из-за повышения температуры приходят в негодность более 100 000 доз разной вакцины, 68 000 доз из которой это – вакцина от Covid-19, то какой шаг следует предпринять? На первый взгляд в случившемся нет ничего выдающегося, однако результат здорово сыграл на нервах у общественности. Поэтому последовавшие обсуждения о политической ответственности в пределах Министерства социальных дел оказались жарче, чем когда-либо прежде во время коронакризиса, пишет Postimees .

Руководитель Департамента здоровья Юллар Ланно говорит, что если нужно, он готов ответить. Бывший премьер-министр Андрус Ансип (Партия реформ) считает, что ответственность должен взять нанятый специально для организации вакцинации Марек Сеэр. Среди общественности и многих действующих политиков распространено мнение о том, что кредит доверия к министру здравоохранения и труда Танелю Кийку сошел на нет. От занимаемой должности была освобождена вице-канцлер по вопросам здоровья Министерства социальных дел Марис Йессе. Правда, по другим причинам. Так что история с ответственностью крайне туманная и расплывчатая.

Что произошло?

На холодильном складе Департамента здоровья из-за повышения температуры пришли в негодность 68 000 произведенных фирмой AstraZeneca доз вакцины от коронавируса Vaxzevria, которые ждали отправки в другие страны в качестве пожертвования. Кроме вакцины от ковида на складе хранились и другие вакцины, в их числе те, что в рамках государственной программы иммунизации даются детям и подросткам, вакцины для совершеннолетних, иммуноглобулины и вакцина от гриппа.

Согласно вчерашнему сообщению заместителя генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, вероятнее всего придется вписать весь хранившийся на складе запас вакцины и лекарств.

Вакцина и лекарства находятся в здании Департамента здоровья на трех холодильных складах. Во время праздничных дней Ивановой ночи, когда на работе никого не было, что-то произошло с поддерживающим температуру оборудованием и сигнализацией. Склады недопустимо нагрелись, а сигнал тревоги об этом не поступил. Двойные системы оповещения складов, принадлежащих компании «Госимущество», не сообщили о неполадке ни собственнику, ни Департаменту здоровья.

Температура на складах начала повышаться еще 22 июня, но происходящее обнаружил один работник лишь утром 25 июня. В помещениях, где температура должна оставаться в пределах двух-восьми градусов, она поднялась до 15 градусов.