Рагнар Клаван покинул итальянский "Кальяри"
Итальянский футбольный клуб "Кальяри" объявил о расставании с центральным защитником сборной Эстонии Рагнаром Клаваном, пишет Rus.ERR.
Итальянский футбольный клуб "Кальяри" объявил о расставании с центральным защитником сборной Эстонии Рагнаром Клаваном, пишет Rus.ERR.
Соответствущую информацию "Кальяри" опубликовал в своем официальном аккаунте в Twitter.
Dopo 3 stagioni e 64 presenze in rossoblù lascia la Sardegna Ragnar Klavan. pic.twitter.com/Hs7xk1L4k0— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) June 30, 2021
За сардинский клуб эстонский легионер провел три сезона, приняв участие в 64 матчах.
Лучшим и для "Кальяри", и для Клавана стал сезон 2019/2020, когда команда долгое время боролась за еврокубки, а эстонский защитник имел регулярную игровую практику.
В завершившемся чемпионате Италии по футболу "Кальяри" занял 16-е место. Рагнар Клаван сыграл в 15 матчах.