Чт, 1.07.2021
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Рагнар Клаван покинул итальянский "Кальяри"

Рагнар Клаван. ФОТО: Alessandro Tocco

Итальянский футбольный клуб "Кальяри" объявил о расставании с центральным защитником сборной Эстонии Рагнаром Клаваном, пишет Rus.ERR.

Соответствущую информацию "Кальяри" опубликовал в своем официальном аккаунте в Twitter.

За сардинский клуб эстонский легионер провел три сезона, приняв участие в 64 матчах.

Лучшим и для "Кальяри", и для Клавана стал сезон 2019/2020, когда команда долгое время боролась за еврокубки, а эстонский защитник имел регулярную игровую практику.

В завершившемся чемпионате Италии по футболу "Кальяри" занял 16-е место. Рагнар Клаван сыграл в 15 матчах.

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