Рагнар Клаван покинул итальянский "Кальяри"

За сардинский клуб эстонский легионер провел три сезона, приняв участие в 64 матчах.

Лучшим и для "Кальяри", и для Клавана стал сезон 2019/2020, когда команда долгое время боролась за еврокубки, а эстонский защитник имел регулярную игровую практику.