Ласнамяэсцы ломятся в еще не готовый парк Тондираба

Сейчас в Ласнамяэ идут работы по созданию парка Тондираба, но неоднократно на территорию парка попадали люди, сломавшие ограждения. Управа района осуждает такое поведение и подчеркивает, что оно может привести к опасным последствиям.

«До нас дошла информация, что люди в прямом смысле слова ломятся в парк Тондираба. Незаконно проникшие на территорию создаваемого парка люди не только подвергают себя опасности посреди строительных работ, но и могут своей деятельностью повредить ценную природную среду. Я уверен, что многие таллиннцы хотят попасть в уникальный парк Тондираба, который предложит разнообразные возможности для времяпрепровождения. Однако все же придется запастись терпением и подождать до конца лета, поскольку сейчас там ведутся разнообразные работы по благоустройству», – сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Парк Тондираба станет очень большим, по меркам Таллинна, и зеленым парком, где занятие по душе найдут себе посетители всех возрастов. Здесь будет оборудовано несколько игровых и спортивных площадок, при этом главный акцент будет сделан на сохранение и развитие природной среды. Планируется, что парк будет готов к осени этого года.