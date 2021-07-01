Суд продлил содержание под стражей Сергея Середенко

С соответствующим ходатайством, которое было удовлетворено, к суду обратилась Государственная прокуратура.

Под стражей Сергей Середенко, которого подозревают в антигосударственной деятельности, находится с начала марта.

Раскрыть более подробную информацию об обстоятельствах подозрений против Середенко Госпрокуратура в настоящее время не считает возможным, поскольку это может навредить следствию.