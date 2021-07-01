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  • Суд продлил содержание под стражей Сергея Середенко

Суд продлил содержание под стражей Сергея Середенко

Сергей Середенко. ФОТО: /

Харьюский уездный суд в четверг еще на два месяца продлил срок содержания под стражей подозреваемому в антигосударственной деятельности Сергею Середенко, пишет Rus.ERR.

С соответствующим ходатайством, которое было удовлетворено, к суду обратилась Государственная прокуратура.

Под стражей Сергей Середенко, которого подозревают в антигосударственной деятельности, находится с начала марта.

Раскрыть более подробную информацию об обстоятельствах подозрений против Середенко Госпрокуратура в настоящее время не считает возможным, поскольку это может навредить следствию.

12 апреля гендиректор Полиции безопасности Арнольд Сийнисалу заявил, что Середенко был взят под стражу за контакты со спецслужбами России.

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