Суд продлил содержание под стражей Сергея Середенко
Харьюский уездный суд в четверг еще на два месяца продлил срок содержания под стражей подозреваемому в антигосударственной деятельности Сергею Середенко, пишет Rus.ERR.
Харьюский уездный суд в четверг еще на два месяца продлил срок содержания под стражей подозреваемому в антигосударственной деятельности Сергею Середенко, пишет Rus.ERR.
С соответствующим ходатайством, которое было удовлетворено, к суду обратилась Государственная прокуратура.
Под стражей Сергей Середенко, которого подозревают в антигосударственной деятельности, находится с начала марта.
Раскрыть более подробную информацию об обстоятельствах подозрений против Середенко Госпрокуратура в настоящее время не считает возможным, поскольку это может навредить следствию.
12 апреля гендиректор Полиции безопасности Арнольд Сийнисалу заявил, что Середенко был взят под стражу за контакты со спецслужбами России.