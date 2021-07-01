Таллинн занял четвертое место в мире в важном рейтинге

Если вы хотите с комфортом работать из дома, Таллинн - одно из лучших мест в мире по версии Nestpick, согласно индексу Work-from-Anywhere Index.

Согласно исследованию, столица Эстонии заняла 4-е место в рейтинге, набрав 88,11 балла из 100, что также является лучшим результатом среди европейских городов.

Высокому положению Таллинна способствуют многие факторы. Высокое место во многом было обеспечено наличием визы цифрового кочевника, относительно выгодными ценами на аренду (13-е место среди 75 городов), низким подоходным налогом (6-е место), высокоскоростным интернетом (19-е место) и стоимостью жизни (15-е место). Таллинн даже занял одно из первых мест в рейтинге загрязнения воздуха, света и шума.

Не такие хорошие результаты были получены в рейтинге культуры и отдыха (64-е место), инфраструктуры удаленной работы (61-е место), а также в рейтинге климата (65-е место). Также уровень вакцинации в Таллинне не так хорош, как в других крупных городах, по этому показателю было присвоено 58-е место.

Исследование проводилось в 75 городах по всему миру с «надлежащей инфраструктурой и законодательством», позволяющими с легкостью работать дома, при этом города, представляющие особый интерес, дружелюбны и отзывчивы к иностранным работникам.

Эти 75 городов были оценены и проанализированы на основе их «стоимости жизни и инфраструктуры, законодательства и свобод, а также пригодности для жизни» по 16 факторам.

Некоторые из этих факторов включали иммиграцию работающих дистанционно, подоходный налог, стоимость жизни, погодные условия, здравоохранение, доступ к жилью, гендерное равенство, уровень вакцинации от COVID-19, загрязнение окружающей среды, культурные возможности и возможности для досуга, а также инфраструктуру удаленной работы.

15 лучших городов мира для дистанционной работы: