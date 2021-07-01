Неожиданный результат эстонского конкурса "Бетонное строение 2020 года"
На сегодняшнем Дне бетона Союз бетона Эстонии назвал победителей конкурса «Бетонное строение 2020 года».
На сегодняшнем Дне бетона Союз бетона Эстонии назвал победителей конкурса «Бетонное строение 2020 года».
Главный приз конкурса, архитектура – Йоэль Копли (KUU Arhitektid).
Приз заказчика: частное лицо
Приз конструктора: Михкель Каннельмяэ
Приз строителя: Mapri Ehitus OÜ
Приз за бетонные работы: Evocon Grupp OÜ
Приз за бетон: HC Betoon AS
Приз за опалубку: Peri AS.
Здание, где бетон используется деликатно и со знанием дела. Здание растворяется в ландшафте, создавая целостную жилую среду. На внешних поверхностях диалог ведут черный деревянный настил и белый бетон. Во внутренних помещениях бетон тоже на первом плане, в то же время он связывает различные материалы воедино. Из-за своего нейтрального цвета и грубого характера бетон отлично подчеркивает другие материалы.
«Бетон, древесина, сталь и стекло в качестве основных материалов создают элегантное целое. Вырисовываются чарующие и продуманные детали, тщательное строительство и уважительное отношение к материалу и окружающей среде», — отметил председатель жюри Ааду Кана.
Строитель – Nordecon AS.
За строительство функционально многогранного и общественно значимого здания, в котором бетон исполняет не только несущую роль, но важен и с эстетической и архитектурной точки зрения. Результат – мощное и продуманное здание, которое способно заявить о себе в существующей массивной типовой городской среде.
«Высококачественные бетонные поверхности придают публичным помещениям здания четкий и единый внешний вид и стильно гармонируют с деревянными конструкциями жилых этажей», — резюмировал председатель жюри Ааду Кана.
Заказчик: Metro Capital OÜ
Бетонные элементы: E-Betoonelement OÜ.
Приз вручен за заказ смелого и своеобразного фасада, где многогранные бетонные элементы поддерживают продуманное объемное решение здания.
Председатель жюри Ааду Кана: «Отмечаем ответственное и высококачественное изготовление разнообразных бетонных элементов со многими вариациями. Поставка элементов была осуществлена в виде сложной логистической операции, в которой участвовали восемь заводов из Эстонии, Латвии и Литвы».
Архитектура и внутренняя архитектура: Arhitektuuribüroo JVR и Stuudio Truus: Калле Веллевоог, Тийу Труус, Андрус Андреев, Мартин Проммик, Лидия Зарудная, Анника Лийво.
Приз за умелое соединение исторической постройки и бетона, за уважение к бетону как к материалу и выразительное архитектурное решение в виде композиции лестниц и перекрытий между историческими каменными стенами.
«Восхитительное тонкое отношение к новой и старой конструкции, а также уважительное отношение к деталям. В созидательном сотрудничестве архитектора и строительного конструктора и выдающемся исполнении строителя достигнут отличный результат, где исторический контекст расширен с помощью нового решения», — отметил председатель жюри Ааду Кана.
Специальный приз журнала «Ehitaja» получила Силламяэская городская управа – в качестве заказчика Силламяэского морского променада.
Специальный приз Союза инженеров-строителей Эстонии получил проектировщик многоквартирного дома Torn – Pikoprojekt OÜ.
Организованный в нынешнем году в двадцать первый раз конкурс «Бетонное строение года» проводится для того, чтобы познакомить общественность с широкими возможностями использования бетона и в то же время отметить тех людей, которые для претворения в жизнь своих идей используют отечественный строительный материал – дающий широкие возможности и легко формуемый бетон.
На нынешний конкурс поступило 29 работ. На конкурс можно было представить переданные в течение 2020 года заказчикам бетонные строения и использованные в них конструкции и решения.
В жюри конкурса «Бетонное строение 2020 года» входили представители различных объединений эстонской строительной отрасли: Союза архитекторов Эстонии – Маарья Каск, Союза бетона Эстонии – Йоханнес Пелло, Союза строительных предприятий Эстонии - Индрек Петерсон, Союза инженеров-строителей Эстонии – Хейки Меос, Эстонского союза предприятий строительных консультаций – Йоханн-Аксель Тарбе, Эстонского союза производителей строительных материалов - Энно Ребане, председатель жюри Ааду Кана, а также представители журналистов, освещающих строительные темы – Эва Кийслер, главный редактор журнала «Ehitaja», Лийви Тамм, главный редактор журнала «EhitusEST», а также финский архитектор Маритта Койвисто, главный редактор журнала «Betoni».