Неожиданный результат эстонского конкурса "Бетонное строение 2020 года"

Бетонное строение 2020 года – Дом Лаанеотса в Харьюмаа.

ФОТО: Tõnu Tunnel

Главный приз конкурса, архитектура – Йоэль Копли (KUU Arhitektid).

Приз заказчика: частное лицо

Приз конструктора: Михкель Каннельмяэ

Приз строителя: Mapri Ehitus OÜ

Приз за бетонные работы: Evocon Grupp OÜ

Приз за бетон: HC Betoon AS

Приз за опалубку: Peri AS.

Здание, где бетон используется деликатно и со знанием дела. Здание растворяется в ландшафте, создавая целостную жилую среду. На внешних поверхностях диалог ведут черный деревянный настил и белый бетон. Во внутренних помещениях бетон тоже на первом плане, в то же время он связывает различные материалы воедино. Из-за своего нейтрального цвета и грубого характера бетон отлично подчеркивает другие материалы.

ФОТО: Tõnu Tunnel

«Бетон, древесина, сталь и стекло в качестве основных материалов создают элегантное целое. Вырисовываются чарующие и продуманные детали, тщательное строительство и уважительное отношение к материалу и окружающей среде», — отметил председатель жюри Ааду Кана.

Специальный приз: совместное учебно-жилое здание Нарвского учебного центра Академии внутренней обороны и Нарвского колледжа Тартуского университета.

ФОТО: Maris Tomba

Строитель – Nordecon AS.

За строительство функционально многогранного и общественно значимого здания, в котором бетон исполняет не только несущую роль, но важен и с эстетической и архитектурной точки зрения. Результат – мощное и продуманное здание, которое способно заявить о себе в существующей массивной типовой городской среде.

«Высококачественные бетонные поверхности придают публичным помещениям здания четкий и единый внешний вид и стильно гармонируют с деревянными конструкциями жилых этажей», — резюмировал председатель жюри Ааду Кана.

Специальный приз: многоквартирный дом Toom-Kuninga 15, Таллинн.

ФОТО: Союз бетона Эстонии

Заказчик: Metro Capital OÜ

Бетонные элементы: E-Betoonelement OÜ.

Приз вручен за заказ смелого и своеобразного фасада, где многогранные бетонные элементы поддерживают продуманное объемное решение здания.

Председатель жюри Ааду Кана: «Отмечаем ответственное и высококачественное изготовление разнообразных бетонных элементов со многими вариациями. Поставка элементов была осуществлена в виде сложной логистической операции, в которой участвовали восемь заводов из Эстонии, Латвии и Литвы».

Специальный приз: реконструкция здания конвента Нарвского замка

ФОТО: Союз бетона Эстонии

Архитектура и внутренняя архитектура: Arhitektuuribüroo JVR и Stuudio Truus: Калле Веллевоог, Тийу Труус, Андрус Андреев, Мартин Проммик, Лидия Зарудная, Анника Лийво.

Приз за умелое соединение исторической постройки и бетона, за уважение к бетону как к материалу и выразительное архитектурное решение в виде композиции лестниц и перекрытий между историческими каменными стенами.

«Восхитительное тонкое отношение к новой и старой конструкции, а также уважительное отношение к деталям. В созидательном сотрудничестве архитектора и строительного конструктора и выдающемся исполнении строителя достигнут отличный результат, где исторический контекст расширен с помощью нового решения», — отметил председатель жюри Ааду Кана.

Специальный приз журнала «Ehitaja» получила Силламяэская городская управа – в качестве заказчика Силламяэского морского променада.

Специальный приз Союза инженеров-строителей Эстонии получил проектировщик многоквартирного дома Torn – Pikoprojekt OÜ.

Организованный в нынешнем году в двадцать первый раз конкурс «Бетонное строение года» проводится для того, чтобы познакомить общественность с широкими возможностями использования бетона и в то же время отметить тех людей, которые для претворения в жизнь своих идей используют отечественный строительный материал – дающий широкие возможности и легко формуемый бетон.

На нынешний конкурс поступило 29 работ. На конкурс можно было представить переданные в течение 2020 года заказчикам бетонные строения и использованные в них конструкции и решения.