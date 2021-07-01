Оборот Nortal вырос в прошлом году на 17 процентов до 100 млн евро

Консолидированный показатель прибыли до уплаты процентов и налогов (EBITDA) компании вырос на 34 процента, составив 15,4 млн, сообщил Nortal.

По словам учредителя и члена правления Nortal Прийта Аламяэ, 2020 год несомненно, запомнится как период изменений и переоценок. В прошлом году экономические показатели были сильными на всех местных рынках компании, что говорит о надежности бизнес-модели, стратегическом и долгосрочном характере отношений с клиентами, а также об актуальности портфеля услуг. Наибольший вклад в успех Nortal в 2020 году внесли США и Германия.

В качестве важнейших событий прошлого года Аламяэ отмечает добившиеся серьезного признания решения по программному обеспечению для систем э-государства и э-здоровья, а также покупку консалтингового предприятия Schütze в Германии. «Покупка предприятия в Германии стала важным шагом в рамках наших планов по расширению и позволила значительно упрочить наши позиции», – отметил Аламяэ. В результате органического роста и объединения количество работников Nortal увеличилось до 1000 человек.

По словам руководителя Nortal Eesti Атса Альбре, в 2020 году в Эстонии компания по-прежнему фокусировалась на обслуживании клиентов систем э-государства и э-здоровья, однако более серьезные шаги были сделаны в отношении увеличения клиентского портфеля в частном секторе. «Если в начале года клиенты в течение определенного периода проявляли большую осторожность, то затем первый испуг сменился построением долгосрочных планов и инвестиционной деятельностью», – отметил Альбре.

По его словам, кризис заставил обратить внимание на то, что для обеспечения нормального функционирования уже имеющейся сильной инфраструктуры при необходимости ее более масштабного и интенсивного использования ей будут постоянно требоваться новые инвестиции и обновления.