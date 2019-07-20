До и после: как полезно иметь хорошие отношения со способным на ремонтные работы зятем
В знак благодарности зять решил отремонтировать весьма запущенный санузел своей тещи, рассказывает Takprosto.
В знак благодарности зять решил отремонтировать весьма запущенный санузел своей тещи, рассказывает Takprosto.
Этот совмещенный санузел не видел ремонта уже лет 20. Кафельная плиточка 15 х 15 см, положенная сикось-накось, штукатурка, потрескавшаяся и покрашенная в четыре слоя, чугунная ванная со стершейся эмалью… Картина печальная, но поправимая!
Первым делом мужчина до кирпича отбил перфоратором плитку и штукатурку. В итоге получилось восемь мешков строительного мусора!
Про подробности ремонта читаем ЗДЕСЬ, а вот что получилось в результате!