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  • До и после: как полезно иметь хорошие отношения со способным на ремонтные работы зятем

До и после: как полезно иметь хорошие отношения со способным на ремонтные работы зятем

ФОТО: takprosto.cc

В знак благодарности зять решил отремонтировать весьма запущенный санузел своей тещи, рассказывает Takprosto.

Этот совмещенный санузел не видел ремонта уже лет 20. Кафельная плиточка 15 х 15 см, положенная сикось-накось, штукатурка, потрескавшаяся и покрашенная в четыре слоя, чугунная ванная со стершейся эмалью… Картина печальная, но поправимая!

Первым делом мужчина до кирпича отбил перфоратором плитку и штукатурку. В итоге получилось восемь мешков строительного мусора!

Про подробности ремонта читаем ЗДЕСЬ, а вот что получилось в результате! 

Фото: ФОТО: takprosto.cc

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