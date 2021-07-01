На улице Урва в Пирита появилась своеобразная скамейка

«В Пирита уже есть несколько дюжин именных скамеек, однако эта скамейка в Маарьямяэ является особенной по нескольким причинам. Во-первых, новая скамейка посвящена не человеку, а целой улице, которая получила свое название 75 лет назад. Во-вторых, следует отметить оригинальный дизайн скамейки с украшением в виде двух белых ворон из легенды о Маарьямяэ. Теперь можно будет посидеть на скамейке в компании двух белых птиц на улице Урва, 5», — сказал старейшина района Пирита Тынис Лийнат.

Создать такую скамейку предложили члены Маарьямяэского общества, а управа района помогла воплотить идею в жизнь.

«26 мая 1946 года в поселке Маарьямяэ появилась улица Урва. В прошлом году Маарьямяэское общество решило отметить годовщину этого события. Обсудив различные варианты, члены общества единодушно выбрали именно скамейку. Какой мотив должна иметь такая скамейка? Мы отдали предпочтение легенде о белых воронах. Ведь говорят, что белых ворон видели только в Маарьямяэ. Старики рассказывали, что владеющий языком птиц человек может расспросить белых ворон о прошлом, настоящем и даже будущем», — поведал представитель Маарьямяэского общества.

Скамейку создал скульптор по дереву Юрий Вавулин.