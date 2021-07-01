В России последние три дня фиксируется максимальная смертность от COVID-19

В России третий день подряд фиксируются максимальные показатели смертности от коронавируса. За минувшие сутки от пневмонии COVID-19 в стране скончались 672 пациента, сообщил в четверг, 1 июля, федеральный оперативный штаб. Больше всего среди российских регионов летальных исходов в Санкт-Петербурге (115) и Москве (108). При этом с начала пандемии, по данным штаба, жертвами коронавируса в России стали 135 886 человек, пишет Deutsche Welle.