Путин: Россия поможет Белоруссии в условиях западных санкций

"Мы продолжим оказывать всестороннюю помощь братскому белорусскому народу в нынешней не самой простой внутриполитической обстановке в Белоруссии, в условиях непрекращающегося политического и санкционного давления, упорных попыток извне раскачать ситуацию", - сказал он, выступая в четверг по видеосвязи на пленарном заседании Форума регионов РФ и Белоруссии.

Путин пообещал, что Россия продолжит поддерживать Белоруссию "в противостоянии санкционным ограничениям, введенным Евросоюзом совсем недавно".

"Считаем, что запрет на поставку в страны ЕС из Белоруссии ряда товаров наносит ущерб интересам бизнеса и простым людям. Вот, о чем надо было бы подумать тем, кто совершает такие действия", - сказал он в связи с этим.