Мошенники вновь ободрали жителей Эстонии как липку

30 июня было начато делопроизводство, когда действующее в части города Пыхья-Таллинн предприятие из-за возможного мошенничества со счетом перевело более 1800 евро не на счет своего партнера, как полагали, а на неизвестный счет.

Проживающий в Ласнамяэ пострадавший нашел в интернете рекламу инвестирования в криптовалюту и оставил свои контакты. С ним связались и проинструктировали, как делать переводы на разные счета. Ущерб более 8100 евро.

Жительнице Пыхья-Таллинна позвонили с неизвестного номера мобильного телефона и представились сотрудником Swedbank. Женщине сообщили, что с ее счета была попытка снятия денег и для активирования защитной программы требуется ввести ПИН-коды mobiil-ID. Во время беседы женщине позвонили из Swedbank с номера 6310310 и сказали, что на общается с мошенниками, которые пытаются снять со счета 640 евро. Женщина прервала этот разговор, а позже обнаружила, что со счета пропало 640 евро.

Мнимые работники Swedbank попросили ввести ПИН-коды Smart-ID для остановки подозрительных сделок и жителей Хааберсти и Мустамяэ, с чьих счетов сняли, соответственно, 310 и 330 евро.

В волости Сауэ пострадавший нашел в газете объявление об укладке брусчатки и сделал предлагавшему услугу человеку предоплату в сумме 400 евро. Позже пострадавший обнаружил, что за предложением услуги скрывался мошенник, который уже ранее наказывался за подобные деяния.

Два производства, связанных с мошенничествами под предлогом звонка из банка, были начаты вчера в Нарвском отделении полиции. 49-летней женщине позвонили якобы из банка и рассказали о сомнительных сделках, которые надо быстро заблокировать. Для этого ее попросили установить программу Anydesk и ввести ПИН-коды Smart-ID, что женщина и сделала. Со счета сняли 270 евро.

Мнимый сотрудник банка позвонил также 75-летлей нарвитянке с той же легендой, также просили установить программу Anydesk и ввести ПИН-коды Smart-ID. Со счета пропало 9790 евро.

Йыхвиское отделение полиции начало делопроизводство о мошенничестве, когда на имя проживающей в Кохтла-Ярве 66-летней женщины без ее ведома был взят кредит и вместе с ее деньгами, находившимися на счету, перевели на неизвестный счет. Ущерб 6000 евро.

Pуководитель службы ведения производств Кесклиннаского отделения полиции Елена Мирошниченко сказала, что уже почти год мошенники под видом банковских служащих атакуют телефонными звонками жителей нашей страны. «Tолько в этом году людей, пострадавших от рук мошенников по такой схеме, было больше двухсот. За пять месяцев этого года общий ущерб от этого вида мошенничества составил почти 700 000 евро. Больше всего жертв этой схемы в Таллинне и Ида-Вирумаа», - сказала она, отметив, что, как правило, мошенники говорят по-русски.

Мирошниченко сообщила, что предупреждения о мошенничествах делаются практически ежедневно как полицией, предприятиями, так и активными людьми в группах социальных сетей, которые передают информацию о подозрительных звонках другим людям. «Большое спасибо всем этим людям, которые таким образом помогают согражданам не стать жертвой мошенничества», - поблагодирал она.

«Прошу всех людей прислушаться как к нашим советам, так и к информации от других жителей и помнить, что самая лучшая защита от липового банковского работника – немедленное прекращение разговора. Ни в коем случае нельзя по просьбе неизвестных устанавливать на телефон, планшет или компьютер какие-либо программы или приложения. Ни при каких условиях нельзя вводить ПИН-код от Smart-ID или mobiil-ID, если кто-то просит вас это сделать. При необходимости надо самому перезвонить в свой банк», - сказала Мирошниченко.

«Информации на тему мошенничеств очень много и может создаться иллюзия, уже все знают о такoм мошенничестве, но такие преступления сейчас совершаются ежедневно. Просим поговорить на эту тему со своими друзьями и родственниками всех возрастов, так жертвой преступника может стать и молодой, и пожилой человек, пользующийся смартфоном или планшетом», - призвала представитель полиции.