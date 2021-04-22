Картина дня: оправдание мустакивиского стрелка, COVID-сертификаты и последствия инцидента в Департаменте здоровья

Госсуд полностью оправдал обвиняемого в стрельбе на мосту Мустакиви

Госсуд оправдал дорожного рабочего Дмитрия Дорошкевича, который в порядке самозащиты стрелял в напавшего на него во время работы нетрезвого мужчину. Читать далее...

Женщина умерла от коронавируса после организованных работодателем курсов

Пока одни жалуются, что их заставляют вакцинироваться от коронавируса, чтобы они могли продолжать безопасно выполнять свои обязанности, в Эстонии происходят ситуации с точностью до наоборот. Мужчина поделился с «МК-Эстонией» горем – он считает, что его супруга была бы жива, если бы ее работодатель не устроил очное обучение в разгар пандемии или хотя бы организовал всем сотрудникам вакцинацию от коронавируса. Читать далее...

Для кого неприятность с вакциной в Департаменте здоровья станет лебединой песней?

Если в холодильнике из-за повышения температуры приходят в негодность более 100 000 доз разной вакцины, 68 000 доз из которой – вакцина от Covid-19, какой шаг следует предпринять? На первый взгляд, в случившемся нет ничего выдающегося, однако результат здорово сыграл на нервах у общественности. Поэтому последовавшие обсуждения о политической ответственности в пределах Министерства социальных дел оказались жарче, чем когда-либо прежде во время коронакризиса. Читать далее...

Продать дракона: легко ли эмигранту открыть свой бизнес в Эстонии?

Почему эмигранты считают Эстонию страной, выгодной и комфортной для открытия своего бизнеса? И почему уверены, что именно здесь – небольшая конкуренция и огромная покупательская способность? Читать далее...

Отдых обернулся конфликтом 〉 Гости и хозяева туристического хутора обвиняют друг друга в неподобающем поведении

Компания молодых людей в возрасте до 21 года осталась недовольна отдыхом на туристическом хуторе. Как рассказала в Facebook одна из отдыхавших, владельцы оскорбляли их, нарушали личное пространство, хотели взять с них больше денег, удержали залог и многое другое. Однако, по словам хозяйки хутора, все обстояло иначе: молодежь в неумеренных количествах распивала алкоголь, шумела всю ночь и не реагировала на замечания. Департамента защиты прав потребителей рассказал, как впредь избегать подобных ситуаций. Читать далее...

В Эстонии прибавился еще 21 зараженный коронавирусом

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 2846 тестов на коронавирус. Был выявлен 21 первичный положительный результат, то есть 0,7% от общего количества тестов. Читать далее...

Что следует знать о COVID-сертификатах ЕС

С 1 июля на всей территории ЕС и в шенгенской зоне начали действовать цифровые COVID-сертификаты. Их основная цель - облегчить поездки в условиях пандемии, прежде все в сезон летних отпусков. Читать далее...

Ласнамяэсцы ломятся в еще не готовый парк Тондираба

Уже сейчас люди хотят попасть в строящийся в Ласнамяэ крупнейший в районе парк Тондираба, некоторые особенно неудержимые даже ломают окружающие парк ограждения. Читать далее...

Студия Postimees: третья волна COVID-19 уже у границ?

У восточных границ Эстонии продолжается подъем заболевания коронавирусной инфекцией. Как не допустить худшего? Кто ответственен за снижение темпов вакцинации в Эстонии? На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире доктор Аркадий Попов, заместитель руководителя рабочей группы по организации массовой вакцинации, глава Ляэне-Таллиннской центральной больницы. Смотрите интервью повторе!

В дальнейшем из России в Эстонию со справкой о «Спутнике» не пустят

Министерство юстиции провело анализ, по результатам которого решено, что у Эстонии есть право требовать предоставление отрицательного теста на коронавирус и у вакцинированных людей, если вакцина, которую они использовали, не одобрена в ЕС. Читать далее...

Эстония заняла четвертое место в мире в важном рейтинге

Согласно индексу Work-from-Anywhere, Таллинн занимает 4-е место среди 75 международных городов, что является самым высоким местом среди европейских городов. Читать далее...

Грубые клиенты доводят до слез персонал кафе и ресторанов