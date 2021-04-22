Пт, 2.07.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Картина дня: трагедия на карьере Мяннику, скандал на туристическом хуторе и COVID-сертификаты

Картина дня: трагедия на карьере Мяннику, скандал на туристическом хуторе и COVID-сертификаты

Männiku karjääris uppus laps. 01.07.2021 ФОТО: Sander Ilvest

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 1 июля.

Госсуд полностью оправдал обвиняемого в стрельбе на мосту Мустакиви

Госсуд оправдал дорожного рабочего Дмитрия Дорошкевича, который в порядке самозащиты стрелял в напавшего на него во время работы нетрезвого мужчину. Читать далее...

Женщина умерла от коронавируса после организованных работодателем курсов

Пока одни жалуются, что их заставляют вакцинироваться от коронавируса, чтобы они могли продолжать безопасно выполнять свои обязанности, в Эстонии происходят ситуации с точностью до наоборот. Мужчина поделился с «МК-Эстонией» горем – он считает, что его супруга была бы жива, если бы ее работодатель не устроил очное обучение в разгар пандемии или хотя бы организовал всем сотрудникам вакцинацию от коронавируса. Читать далее...

Для кого неприятность с вакциной в Департаменте здоровья станет лебединой песней?

Если в холодильнике из-за повышения температуры приходят в негодность более 100 000 доз разной вакцины, 68 000 доз из которой – вакцина от Covid-19, какой шаг следует предпринять? На первый взгляд, в случившемся нет ничего выдающегося, однако результат здорово сыграл на нервах у общественности. Поэтому последовавшие обсуждения о политической ответственности в пределах Министерства социальных дел оказались жарче, чем когда-либо прежде во время коронакризиса. Читать далее...

Продать дракона: легко ли эмигранту открыть свой бизнес в Эстонии?

Почему эмигранты считают Эстонию страной, выгодной и комфортной для открытия своего бизнеса? И почему уверены, что именно здесь – небольшая конкуренция и огромная покупательская способность? Читать далее...

Отдых обернулся конфликтом 〉 Гости и хозяева туристического хутора обвиняют друг друга в неподобающем поведении

Компания молодых людей в возрасте до 21 года осталась недовольна отдыхом на туристическом хуторе. Как рассказала в Facebook одна из отдыхавших, владельцы оскорбляли их, нарушали личное пространство, хотели взять с них больше денег, удержали залог и многое другое. Однако, по словам хозяйки хутора, все обстояло иначе: молодежь в неумеренных количествах распивала алкоголь, шумела всю ночь и не реагировала на замечания. Департамента защиты прав потребителей рассказал, как впредь избегать подобных ситуаций. Читать далее...

В Эстонии прибавился еще 21 зараженный коронавирусом

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 2846 тестов на коронавирус. Был выявлен 21 первичный положительный результат, то есть 0,7% от общего количества тестов. Читать далее...

Что следует знать о COVID-сертификатах ЕС

С 1 июля на всей территории ЕС и в шенгенской зоне начали действовать цифровые COVID-сертификаты. Их основная цель - облегчить поездки в условиях пандемии, прежде все в сезон летних отпусков. Читать далее...

Ласнамяэсцы ломятся в еще не готовый парк Тондираба

Уже сейчас люди хотят попасть в строящийся в Ласнамяэ крупнейший в районе парк Тондираба, некоторые особенно неудержимые даже ломают окружающие парк ограждения. Читать далее...

Студия Postimees: третья волна COVID-19 уже у границ?

У восточных границ Эстонии продолжается подъем заболевания коронавирусной инфекцией. Как не допустить худшего? Кто ответственен за снижение темпов вакцинации в Эстонии? На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире доктор Аркадий Попов, заместитель руководителя рабочей группы по организации массовой вакцинации, глава Ляэне-Таллиннской центральной больницы. Смотрите интервью повторе!

В дальнейшем из России в Эстонию со справкой о «Спутнике» не пустят

Министерство юстиции провело анализ, по результатам которого решено, что у Эстонии есть право требовать предоставление отрицательного теста на коронавирус и у вакцинированных людей, если вакцина, которую они использовали, не одобрена в ЕС. Читать далее...

Эстония заняла четвертое место в мире в важном рейтинге

Согласно индексу Work-from-Anywhere, Таллинн занимает 4-е место среди 75 международных городов, что является самым высоким местом среди европейских городов. Читать далее...

Грубые клиенты доводят до слез персонал кафе и ресторанов

В жаркой летней столице Эстонии обычным делом сейчас стали длинные очереди за едой, в некоторых местах общепита они могут достигать десятков метров. Большое количество клиентов увеличивает спрос на рабочую силу. Такую работу часто выбирает молодежь, желающая летом зарабатывать деньги и общаться с людьми. Читать далее...

Опасно для жизни: Центр оборонных инвестиций обратился к грибникам и ягодникам

Центр оборонных инвестиций напоминает тем, кто ходит по ягоды и грибы в зонах полигонов, что необходимо соблюдать установленные там требования безопасности и ограничения на передвижение. Читать далее...

Цены на природный газ бьют рекорды, Eesti Gaas тоже взвешивает рост цен

Низкие запасы газа подняли мировые цены на природный газ до самого высокого уровня за последние 13 лет, и, скорее всего, рост цен ожидается и в Эстонии. Читать далее...

В США вышел из тюрьмы осужденный за терроризм эстонец

Эстонец-эмигрант Яан Лааман, отбывавший с 1984 года тюремный срок за терроризм и антигосударственный сговор, был освобожден в США после 37-летнего тюремного заключения. Читать далее...

Представитель погибших на "Эстонии": вокруг расследования происходит очень много тревожного

По словам главы представляющего оставшихся в живых пассажиров и родственников погибших на пароме "Эстония" MTÜ Memento Mare Райво Хеллерма, новое расследование крушения "Эстонии" пострадало из-за недостаточных действий эстонского государства. Читать далее...

ФОТО 〉 В карьере Мяннику утонул 12-летний ребенок

Сегодня в 15.53 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что 12-летний мальчик, которого в последний раз видели купающимся в воде примерно десятью минутами ранее, пропал в зоне купания карьера Валдеку в волости Саку Харьюского уезда. Читать далее...

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back