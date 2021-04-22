Картина дня: трагедия на карьере Мяннику, скандал на туристическом хуторе и COVID-сертификаты
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 1 июля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 1 июля.
Госсуд оправдал дорожного рабочего Дмитрия Дорошкевича, который в порядке самозащиты стрелял в напавшего на него во время работы нетрезвого мужчину. Читать далее...
Пока одни жалуются, что их заставляют вакцинироваться от коронавируса, чтобы они могли продолжать безопасно выполнять свои обязанности, в Эстонии происходят ситуации с точностью до наоборот. Мужчина поделился с «МК-Эстонией» горем – он считает, что его супруга была бы жива, если бы ее работодатель не устроил очное обучение в разгар пандемии или хотя бы организовал всем сотрудникам вакцинацию от коронавируса. Читать далее...
Если в холодильнике из-за повышения температуры приходят в негодность более 100 000 доз разной вакцины, 68 000 доз из которой – вакцина от Covid-19, какой шаг следует предпринять? На первый взгляд, в случившемся нет ничего выдающегося, однако результат здорово сыграл на нервах у общественности. Поэтому последовавшие обсуждения о политической ответственности в пределах Министерства социальных дел оказались жарче, чем когда-либо прежде во время коронакризиса. Читать далее...
Почему эмигранты считают Эстонию страной, выгодной и комфортной для открытия своего бизнеса? И почему уверены, что именно здесь – небольшая конкуренция и огромная покупательская способность? Читать далее...
Компания молодых людей в возрасте до 21 года осталась недовольна отдыхом на туристическом хуторе. Как рассказала в Facebook одна из отдыхавших, владельцы оскорбляли их, нарушали личное пространство, хотели взять с них больше денег, удержали залог и многое другое. Однако, по словам хозяйки хутора, все обстояло иначе: молодежь в неумеренных количествах распивала алкоголь, шумела всю ночь и не реагировала на замечания. Департамента защиты прав потребителей рассказал, как впредь избегать подобных ситуаций. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 2846 тестов на коронавирус. Был выявлен 21 первичный положительный результат, то есть 0,7% от общего количества тестов. Читать далее...
С 1 июля на всей территории ЕС и в шенгенской зоне начали действовать цифровые COVID-сертификаты. Их основная цель - облегчить поездки в условиях пандемии, прежде все в сезон летних отпусков. Читать далее...
Уже сейчас люди хотят попасть в строящийся в Ласнамяэ крупнейший в районе парк Тондираба, некоторые особенно неудержимые даже ломают окружающие парк ограждения. Читать далее...
У восточных границ Эстонии продолжается подъем заболевания коронавирусной инфекцией. Как не допустить худшего? Кто ответственен за снижение темпов вакцинации в Эстонии? На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире доктор Аркадий Попов, заместитель руководителя рабочей группы по организации массовой вакцинации, глава Ляэне-Таллиннской центральной больницы. Смотрите интервью повторе!
Министерство юстиции провело анализ, по результатам которого решено, что у Эстонии есть право требовать предоставление отрицательного теста на коронавирус и у вакцинированных людей, если вакцина, которую они использовали, не одобрена в ЕС. Читать далее...
Согласно индексу Work-from-Anywhere, Таллинн занимает 4-е место среди 75 международных городов, что является самым высоким местом среди европейских городов. Читать далее...
В жаркой летней столице Эстонии обычным делом сейчас стали длинные очереди за едой, в некоторых местах общепита они могут достигать десятков метров. Большое количество клиентов увеличивает спрос на рабочую силу. Такую работу часто выбирает молодежь, желающая летом зарабатывать деньги и общаться с людьми. Читать далее...
Центр оборонных инвестиций напоминает тем, кто ходит по ягоды и грибы в зонах полигонов, что необходимо соблюдать установленные там требования безопасности и ограничения на передвижение. Читать далее...
Низкие запасы газа подняли мировые цены на природный газ до самого высокого уровня за последние 13 лет, и, скорее всего, рост цен ожидается и в Эстонии. Читать далее...
Эстонец-эмигрант Яан Лааман, отбывавший с 1984 года тюремный срок за терроризм и антигосударственный сговор, был освобожден в США после 37-летнего тюремного заключения. Читать далее...
По словам главы представляющего оставшихся в живых пассажиров и родственников погибших на пароме "Эстония" MTÜ Memento Mare Райво Хеллерма, новое расследование крушения "Эстонии" пострадало из-за недостаточных действий эстонского государства. Читать далее...
Сегодня в 15.53 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что 12-летний мальчик, которого в последний раз видели купающимся в воде примерно десятью минутами ранее, пропал в зоне купания карьера Валдеку в волости Саку Харьюского уезда. Читать далее...