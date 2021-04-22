Картина дня: трагедия на карьере Мяннику, скандал на туристическом хуторе и COVID-сертификаты

В дальнейшем из России в Эстонию со справкой о «Спутнике» не пустят

Министерство юстиции провело анализ, по результатам которого решено, что у Эстонии есть право требовать предоставление отрицательного теста на коронавирус и у вакцинированных людей, если вакцина, которую они использовали, не одобрена в ЕС. Читать далее...

Эстония заняла четвертое место в мире в важном рейтинге

Согласно индексу Work-from-Anywhere, Таллинн занимает 4-е место среди 75 международных городов, что является самым высоким местом среди европейских городов. Читать далее...

Грубые клиенты доводят до слез персонал кафе и ресторанов

В жаркой летней столице Эстонии обычным делом сейчас стали длинные очереди за едой, в некоторых местах общепита они могут достигать десятков метров. Большое количество клиентов увеличивает спрос на рабочую силу. Такую работу часто выбирает молодежь, желающая летом зарабатывать деньги и общаться с людьми. Читать далее...

Опасно для жизни: Центр оборонных инвестиций обратился к грибникам и ягодникам

Центр оборонных инвестиций напоминает тем, кто ходит по ягоды и грибы в зонах полигонов, что необходимо соблюдать установленные там требования безопасности и ограничения на передвижение. Читать далее...

Цены на природный газ бьют рекорды, Eesti Gaas тоже взвешивает рост цен

Низкие запасы газа подняли мировые цены на природный газ до самого высокого уровня за последние 13 лет, и, скорее всего, рост цен ожидается и в Эстонии. Читать далее...

В США вышел из тюрьмы осужденный за терроризм эстонец

Эстонец-эмигрант Яан Лааман, отбывавший с 1984 года тюремный срок за терроризм и антигосударственный сговор, был освобожден в США после 37-летнего тюремного заключения. Читать далее...

Представитель погибших на "Эстонии": вокруг расследования происходит очень много тревожного

По словам главы представляющего оставшихся в живых пассажиров и родственников погибших на пароме "Эстония" MTÜ Memento Mare Райво Хеллерма, новое расследование крушения "Эстонии" пострадало из-за недостаточных действий эстонского государства. Читать далее...

ФОТО 〉 В карьере Мяннику утонул 12-летний ребенок