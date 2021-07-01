Галерея ⟩ В Таллинн приехали тысячи гимнастов

Среди участников мероприятия элитные гимнасты, акробаты, народные танцоры, школьные и детсадовские группы, молодежь Кайтселийта и даже родители с маленькими детьми. Проходящий уже в шестой раз праздник гимнастики объединяет как начинающих любителей, так и давно занимающихся спортсменов всех возрастов и полов. Вместе с организаторами и руководителями групп в празднике примут участие почти 3000 человек.