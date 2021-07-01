Галерея ⟩ В Таллинн приехали тысячи гимнастов
В это воскресенье на стадионе A. Le Coq Arena пройдет масштабный праздник гимнастики «Подарок», на который в столицу приехали 2500 спортсменов из всех 14 уездов Эстонии.
В это воскресенье на стадионе A. Le Coq Arena пройдет масштабный праздник гимнастики «Подарок», на который в столицу приехали 2500 спортсменов из всех 14 уездов Эстонии.
Среди участников мероприятия элитные гимнасты, акробаты, народные танцоры, школьные и детсадовские группы, молодежь Кайтселийта и даже родители с маленькими детьми. Проходящий уже в шестой раз праздник гимнастики объединяет как начинающих любителей, так и давно занимающихся спортсменов всех возрастов и полов. Вместе с организаторами и руководителями групп в празднике примут участие почти 3000 человек.
Сегодня все участники прибыли в Таллинн, чтобы подготовиться до воскресенья и отшлифовать свои программы. Спортсмены размещены в разных школах и до дня мероприятия репетиции будут проходить на стадионе Sportland Arena, стадион Snelli, Nike Arena и в Футбольном холле.
В этом году праздник проводится в честь 120-летия Эстонского спортивного общества «Калев».