На пляже Пирита не рекомендуется купаться из-за сине-зеленых водорослей
Из-за подозрений на наличие в воде сине-зеленых водорослей на пляже Пирита в Таллинне развевается фиолетовый флаг и купаться не рекомендуется, сообщил Rus.Err.ee.
Из-за подозрений на наличие в воде сине-зеленых водорослей на пляже Пирита в Таллинне развевается фиолетовый флаг и купаться не рекомендуется, сообщил Rus.Err.ee.
Есть ли на пляже Пирита сине-зеленые водоросли, и если да, то какие именно, будет определено после анализа проб, взятых Департаментом здоровья в четверг.
«Я прошу всех посетителей пляжа Пирита смотреть, какой флаг вывешен в пункте береговой охраны G4S, и действовать соответствующим образом», - сказал старейшина района Пирита Тынис Лийнат.