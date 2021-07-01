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  • На пляже Пирита не рекомендуется купаться из-за сине-зеленых водорослей

На пляже Пирита не рекомендуется купаться из-за сине-зеленых водорослей

Пляж Пирита. ФОТО: Eero Vabamägi

Из-за подозрений на наличие в воде сине-зеленых водорослей на пляже Пирита в Таллинне развевается фиолетовый флаг и купаться не рекомендуется, сообщил Rus.Err.ee.

Есть ли на пляже Пирита сине-зеленые водоросли, и если да, то какие именно, будет определено после анализа проб, взятых Департаментом здоровья в четверг.

«Я прошу всех посетителей пляжа Пирита смотреть, какой флаг вывешен в пункте береговой охраны G4S, и действовать соответствующим образом», - сказал старейшина района Пирита Тынис Лийнат.

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