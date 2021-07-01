Кая Каллас неудовлетворена темпами вакцинации

«Мы обсудили с министром здровоохранения и труда, как решить проблему и придать вакцинации ускорение. С этой недели открыта вакцинация без предварительной регистрации», - сказала Каллас.

Министр здоровья и труда Танель Кийк сказал, что вакцины, которые используются в текущем порядке, не входили в число испортившейся на складе Департамента здоровья партии, а находятся у оптовых продавцов и в различных учреждениях здравоохранения.

«Таким образом, произошедшее на складе Департамента здоровья не повлияет на темп вакцинации. В то же время ни в коем случае не радует темп вакцинации», - сказал Кийк и добавил, что в дальнейшем вакцинация без предварительной регистрации станет нормой.