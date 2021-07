Фирма Вихманна требует объявить Оливера Крууда банкротом

25 мая уездный суд принял к рассмотрению заявление Best Idea OÜ об объявлении Оливера Крууда банкротом.

Суд считает, что кредитор Best Idea OÜ представил основания для требования и соответствующие закону о банкротстве обстоятельства.

Best Idea OÜ в том числе отмечает, что Крууда скрывается, чтобы уклониться от выполнения обязательств, и что он провел отчуждение всего своего имущества. В соответствии с вступившим в силу решением суда Крууда обязан уплатить более 10 млн евро.

21 сентября Госсуд не принял к рассмотрению жалобу предпринимателя Оливера Крууда и его объявленной банкротом фирмы AS Rubla, в связи с чем вступило в силу принятое прошлой весной решение Таллиннского окружного суда и им как ответчикам придется оплатить иск в 15 млн евро, выставленный фирмой OÜ Best Idea предпринимателя Марселя Вихманна.

Иск, поданный OÜ Best Idea, связан с кредитами, которые Марсель Вихманн, посредством его различных коммерческих объединений, предоставил Оливеру Крууда и его предприятиям, а также приобретенных облигаций и акций, сообщило адвокатское бюро TGS Baltic.

В мае прошлого года Таллиннский окружной суд согласился с истцом в том, что Крууда письменным соглашением взял как лично на себя, так и от имени своей фирмы AS Rubla обязательство оплатить все задолженности перед коммерческими объединениями Марселя Вихманна.

Окружной суд востребовал все долговые суммы с интрессами и пенями с Оливера Крууда и AS Rubla. Кроме того, окружной суд удовлетворил и отдельный, поданный только против AS Rubla, иск о возвращении кредита в размере почти 500 тыс евро.

AS Rubla, ранее Tallinna Piimatööstuse AS и Tere AS, с 2015 года проходило ликвидацию и на данный момент обанкротилось.