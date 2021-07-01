Фирма Вихманна требует объявить Оливера Крууда банкротом
Принадлежащая бизнесмену Марселю Вихманну фирма Best Idea OÜ через Тартуский уездный суд добивается банкротства бывшего молочного промышленника Оливера Крууда.
Принадлежащая бизнесмену Марселю Вихманну фирма Best Idea OÜ через Тартуский уездный суд добивается банкротства бывшего молочного промышленника Оливера Крууда.
25 мая уездный суд принял к рассмотрению заявление Best Idea OÜ об объявлении Оливера Крууда банкротом.
Суд считает, что кредитор Best Idea OÜ представил основания для требования и соответствующие закону о банкротстве обстоятельства.
Best Idea OÜ в том числе отмечает, что Крууда скрывается, чтобы уклониться от выполнения обязательств, и что он провел отчуждение всего своего имущества. В соответствии с вступившим в силу решением суда Крууда обязан уплатить более 10 млн евро.
7 июня суд назначил временного банкротного управляющего, который должен был представить суду отчет не позже 30 июня.
Судебное заседание состоится в пятницу.
21 сентября Госсуд не принял к рассмотрению жалобу предпринимателя Оливера Крууда и его объявленной банкротом фирмы AS Rubla, в связи с чем вступило в силу принятое прошлой весной решение Таллиннского окружного суда и им как ответчикам придется оплатить иск в 15 млн евро, выставленный фирмой OÜ Best Idea предпринимателя Марселя Вихманна.
Иск, поданный OÜ Best Idea, связан с кредитами, которые Марсель Вихманн, посредством его различных коммерческих объединений, предоставил Оливеру Крууда и его предприятиям, а также приобретенных облигаций и акций, сообщило адвокатское бюро TGS Baltic.
В мае прошлого года Таллиннский окружной суд согласился с истцом в том, что Крууда письменным соглашением взял как лично на себя, так и от имени своей фирмы AS Rubla обязательство оплатить все задолженности перед коммерческими объединениями Марселя Вихманна.
Окружной суд востребовал все долговые суммы с интрессами и пенями с Оливера Крууда и AS Rubla. Кроме того, окружной суд удовлетворил и отдельный, поданный только против AS Rubla, иск о возвращении кредита в размере почти 500 тыс евро.
AS Rubla, ранее Tallinna Piimatööstuse AS и Tere AS, с 2015 года проходило ликвидацию и на данный момент обанкротилось.