Цены на природный газ бьют рекорды, Eesti Gaas тоже взвешивает рост цен

Рынки природного газа во всем мире стремительно растут, поскольку его импортеры осознали, что нынешних поставок недостаточно для всех. На прошлой неделе цены на природный газ в Европе достигли самого высокого уровня за 13 лет. Как сообщает Bloomberg, чистое топливо - очередное сырье, в отношении которого растут опасения глобальной инфляции.

Руководитель отдела коммуникаций и маркетинга Eesti Gaas Керсти Тумм сказала, что долгая и холодная зима опустошила газовые хранилища по всей Европе, и сейчас их пытаются восстановить. «Повышение цен на газ также связано с увеличением спроса, связанным с посткоронавирусным восстановлением экономики и сопутствующим общим ростом цен на сырье», - добавила она.

Поскольку Eesti Gaas покупает природный газ по ценам, основанным на ценах голландской газовой биржи TTF, их цены также напрямую зависят от того, что происходит на европейском и мировом рынках газа.

«Следует признать, что цены на мировом рынке газа за последние месяцы значительно выросли, и цены на газ в Эстонии также растут. Мы своевременно проинформируем клиентов о возможных изменениях цен», - предупредила Тумм.

Конечно, рост цен на газ на мировом рынке коснется и тех клиентов Eesti Gaas, которые покупают у них природный газ по биржевой цене.

Нежелание Газпрома поставлять больше газа

Как сообщает Financial Times, экспорт природного газа российской государственной монополии "Газпром" в Европу упал примерно на одну пятую в 2021 году по сравнению с допандемическим уровнем, несмотря на резкое восстановление спроса и сокращение важных запасов топлива.

Руководители и аналитики европейской энергетической отрасли заявили, что, хотя Газпром выполнял свои долгосрочные контрактные обязательства, нежелание Газпрома увеличивать поставки в Европу за счет более быстрых мер, таких как продажи на спотовом рынке, оказывало давление на газовый рынок.

"Газпром просто пытается максимизировать свою прибыль во время, когда текущие цены высоки, газовые хранилища пусты, а спрос на СПГ в Азии велик, - сказал Financial Times глава однонемецкой энергетической компании. - Они просто оппортунисты".

В заявлении Газпрома говорится, что они «поставляют газ в точном соответствии с потребностями потребителей».

Несколько игроков отрасли заявили, что действия Газпрома, по всей видимости, направлены на поддержку более высоких цен и могут быть направлены на оказание давления на правительства ЕС с целью одобрения спорного трубопровода «Северный поток-2».

«По сути, Газпром говорит Евросоюзу: дайте нам зеленый свет для «Северного потока-2», и мы пришлем вам весь необходимый газ», - сказал Том Марзек-Мансер, ведущий европейский газовый аналитик ICIS.

«Не дадите, и мы не дадим. Мы не собираемся отправлять дополнительный газ через Украину, и вы видели, что это означает для оптовых цен на напряженном мировом рынке [природного газа] », - добавил он.

«Они уже могли решить проблему, но предпочитают этого не делать. Трудно утверждать, что дополнительные расходы на отправку по Украине слишком велики, но цены очень высоки. Это заставляет людей в отрасли понять, что на карту поставлено нечто более стратегическое », - сказал Марзек-Мансер.

Генеральный директор Газпрома по экспорту Елена Бурмистрова в прошлом месяце отрицала изменение стратегии, но признала, что поступали запросы на дополнительные объемы. В мае она заявила, что компания «способна удовлетворить дополнительный спрос с запуском трубопровода «Северный поток-2».

У Eesti Gaas нет проблем с поставками

Несмотря на то, что проблемы с поставками существуют в нескольких европейских странах, у Eesti Gaas не было проблем с поставками, и не наблюдалось снижения поставок.

«Наши контракты на поставку гарантируют бесперебойную поставку газа нашим договорным клиентам. Поставки идут как из России, так и из Клайпеды с LNG-терминала. Кроме того, мы ежегодно закупаем запасы c инчукалнского резервуара в Латвии», - сказала Керсти Тумм.