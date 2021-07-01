В США вышел из тюрьмы осужденный за терроризм эстонец
Эстонец-эмигрант Яан Лааман, отбывавший с 1984 года тюремный срок за терроризм и антигосударственный сговор, был освобожден в США после 37-летнего тюремного заключения.
Эстонец-эмигрант Яан Лааман, отбывавший с 1984 года тюремный срок за терроризм и антигосударственный сговор, был освобожден в США после 37-летнего тюремного заключения.
73-летний Яан Лааман был освобожден из тюрьмы строгого режима Мак-Крири в Кентукки, сообщил сегодня сайт Workers World. По данным, указанным на домашней странице Федерального бюро тюрем США, Яан Лааман вышел на свободу 15 мая этого года.