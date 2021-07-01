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  • В США вышел из тюрьмы осужденный за терроризм эстонец

В США вышел из тюрьмы осужденный за терроризм эстонец

Яан Лааман. ФОТО: Sotsiaalmeedia

Эстонец-эмигрант Яан Лааман, отбывавший с 1984 года тюремный срок за терроризм и антигосударственный сговор, был освобожден в США после 37-летнего тюремного заключения.

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73-летний Яан Лааман был освобожден из тюрьмы строгого режима Мак-Крири в Кентукки, сообщил сегодня сайт Workers World. По данным, указанным на домашней странице Федерального бюро тюрем США, Яан Лааман вышел на свободу 15 мая этого года.

Он родился в 1948 году в Германии в семье эстонских военных беженцев. Его семья иммигрировала в США и он рос сначала в Массачусетсе, а затем в штате Нью-Йорк. В юности он стал водиться с молодыми людьми с крайне левыми взглядами, был членом радикальных движений Black Panther Party и Young Lords. 

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