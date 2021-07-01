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  • В выходные в Тартуском центре вакцинации будут прививать без предварительной регистрации

В выходные в Тартуском центре вакцинации будут прививать без предварительной регистрации

Meditsiinitöötaja täitmas süstalt Pfizer-BioNTechi vaktsiinidoosiga ФОТО: POOL New/REUTERS

В предстоящие выходные в Тартуском центре вакцинации можно провакцинироваться без предварительной регистрации.

В соответствии с пожеланиями населения Клиника Тартуского университета предлагает в предстоящие выходные, то есть 3-4 июля, возможность вакцинации от COVID-19 с 15 до 18 часов без предварительной регистрации.

На месте в Тартуском центре вакцинации можно будет зарегистрироваться и сразу получить первую дозу вакцины. Используется вакцина Pfizer, вторая доза которой вводится через шесть недель.

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