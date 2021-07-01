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Всемирно известный стартап Skeleton не исключает строительства завода в Эстонии

Skeletoni tegevjuhi ja asutaja Taavi Madiberki  hinnangul on ultrakondensaatoritööstus alles arenemisjärgus. ФОТО: Eero Vabamaegi

Эстонский стартап Skeleton Technologies - известный в мире разработчик и производитель суперконденсаторов и систем хранения энергии для клиентов в автомобильной и транспортной отраслях, а также для производителей промышленного оборудования - объявил о привлечении капитала в размере 29 млн евро, который будет использован для увеличения производства, и, по словам генерального директора компании Таави Мадиберка, рассматривается и строительство завода в Эстонии, пишет DV.ee.

Глава стартапа отмечает, что цель по расширению производства предусматривает и строительство нового завода, и на данный момент ведутся переговоры с несколькими европейскими странами, причем решающими факторами для компании являются местная промышленная инфраструктура и промышленная политика.

Компания получает большое количество предложений из Америки, Европы и Азии, однако Мадиберк не исключает и строительство завода в Эстонии.

В пользу Эстонии играет то, что высшее руководство компании родом из Эстонии: до сих пор вся разработка программного обеспечения, а также модульная и системная инженерия осуществлялись в Эстонии.

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