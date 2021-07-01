Всемирно известный стартап Skeleton не исключает строительства завода в Эстонии

Эстонский стартап Skeleton Technologies - известный в мире разработчик и производитель суперконденсаторов и систем хранения энергии для клиентов в автомобильной и транспортной отраслях, а также для производителей промышленного оборудования - объявил о привлечении капитала в размере 29 млн евро, который будет использован для увеличения производства, и, по словам генерального директора компании Таави Мадиберка, рассматривается и строительство завода в Эстонии, пишет DV.ee.