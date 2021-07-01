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  • В карьере Мяннику утонул 12-летний ребенок

Фото ⟩ В карьере Мяннику утонул 12-летний ребенок

Незадолго до 16 часов центр тревоги сообщение о том, что в карьере Мяннику пропал ребенок. Поисками были заняты спасатели и водолазы, пишет Postimees.

«В настоящее время его ищут в воде. Присутствуют наши спасательные команды, также были задействованы водолазы », - сказал Postimees представитель Спасательного департамента около 4 часов.

Около 18 часов было найдено тело утонувшего 12-летнего ребенка.

Männiku karjääris uppus laps. 01.07.2021 ФОТО: Sander Ilvest

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