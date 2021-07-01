Памятник Ганди появится в столичном районе Мустамяэ осенью

"Завершение строительства памятника намечено на сентябрь-октябрь, что очень хорошо совпадает с днем ​​рождения Махатмы Ганди, который отмечается 2 октября", - сказал заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Андреас Салусте.