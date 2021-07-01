Памятник Ганди появится в столичном районе Мустамяэ осенью
Если ранее сообщалось, что бронзовый памятник индийскому политическому деятелю Махатме Ганди в Мустамяэ установят этим летом, то теперь открытие монумента перенесли на осень, пишет Rus.ERR.
Если ранее сообщалось, что бронзовый памятник индийскому политическому деятелю Махатме Ганди в Мустамяэ установят этим летом, то теперь открытие монумента перенесли на осень, пишет Rus.ERR.
"Завершение строительства памятника намечено на сентябрь-октябрь, что очень хорошо совпадает с днем рождения Махатмы Ганди, который отмечается 2 октября", - сказал заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Андреас Салусте.
Автор памятника - индийский скульптор Рам Сутар, который решил изобразить борца за независимость Индии дружелюбным стариком аскетичного вида.
Памятник, подаренный Эстонии правительством Индии, будет установлен по адресу бульвар Сыпрусе 263а напротив Таллиннского технического университета.
Махатма Ганди (1869-1948) - индийский политический и общественный деятель, один из руководителей и идеологов движения за независимость Индии от Великобритании.