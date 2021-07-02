Есть в нашем городе одна маленькая тихая улочка – Тоом-Кунинга, то есть Королевская, ведущая на Тоомпеа. Она начинается на Тынисмяги, на нее можно подняться по любой из лестниц Национальной библиотеки, пока они не закрылись на реконструкцию, а затем, изгибаясь, улица спускается мимо посольств Германии и Франции, мимо подстанции скорой помощи, пересекает шумную Суур-Амеэрика и заканчивается уже на Малой Американской, о которой у нас речь еще впереди.

Если наверху на Тоом-Кунинга стоят посольские виллы и радуют глаз очень красивые деревянные, находящиеся под охраной дома, то внизу картина попроще. Вернее, была попроще, потому что еще несколько лет назад там можно было увидеть только небольшие деревянные домишки да огромное поле бывшего детского стадиона, раскинувшееся как раз до теперешнего Суперминистерства.

Улица Тоом-Кунинга в 2011 году. ФОТО: Google Maps

Теперь здесь высится огромный, по нашим масштабам, конечно, жилой комплекс, на первый взгляд кажущийся единым целым, так гармонично выглядят разновысокие здания, перекликающиеся друг с другом и цветом фасадов, и формой многочисленных балконов.

Улица Тоом-Кунинга сегодня с жилым комплексом Toom-Kuninga 15 справа. ФОТО: Союз бетона Эстонии

Близнецы? А вот и нет

Однако на самом деле это два отдельных проекта: Toom-Kuninga 21 с 51 квартирой и Toom-Kuninga 15, состоящий из соединенных общим внутренним двором четырех домов в общей сложности на 109 квартир. Они сочинены разными девелоперами и построены разными строительными фирмами: первым комплексом занималась компания Liven Kinnisvara, а строила его Merko Ehitus, вторым - Metro Capital, строитель - Kiikri Ehitus.

Во всей красе: фасад жилого комплекса Toom-Kuninga 15. ФОТО: Вера Копти.

По словам исполнительного директора Metro Capital Айна Кивисаара, проект Toom-Kuninga 15 полностью финансирован самим девелопером, что при строительстве такого большого жилого комплекса очень необычно.

Дом по Тоом-Кунинга, 21 кажется логичным продолжением соседнего. ФОТО: Вера Копти.

Но почему же такими родственными кажутся эти строения, почему их так легко принять за единое целое? Ларчик открывался просто: их проекты выполнены одним архитектурным бюро – KTA. Аббревиатура расшифровывается для эстонского архитектурного сообщества, строителей и девелоперов знаково: Kadarik, Tüür. Arhitektid. Это одно из ведущих архитектурных бюро в Эстонии, среди работ которого многие здания, украшающие не только Таллинн.

Два конкурса – две победы

Как рассказывают архитекторы, на проектирование двух объектов на улице Тоом-Кунинга было объявлено два отдельных конкурса.

«Нам удалось выиграть оба. Первое предложение было сделано в 2015 году, второе - в 2016-м. Многоквартирные дома на улице Тоом-Кунинга образуют квартал в микрорайоне Уус-Мааильм. Место хорошо просматривается: с одной стороны – открытое пространство стадиона, с другой – невысокие двух- и трехэтажные деревянные жилые дома. А сама улица Тоом-Кунинга имеет характерный рельеф, поднимающийся к Национальной библиотеке», — пишет на своем сайте Отть Кадарик.

«Среди материалов наружной отделки доминирует бетон, различные методы обработки которого создают визуальное разнообразие и делают возможной изящную детализацию. Дополнительный акцент черному и белому бетону придает бетон с имитацией ржавчины. Наряду с бетоном для украшения и структурирования фасадов использованы также металлические детали темных тонов», — описывает Кадарик жилой комплекс Toom-Kuninga 15.

Между прочим, именно за эти фасады, для изготовления которых, как выяснилось, работали восемь заводов из трех стран, жилой комплекс получил специальный приз жюри на недавно завершившемся конкурсе «Бетонное строение года».

Приз заказчику – достаточно редко вручающийся приз. Но, как сказал на церемонии награждения председатель жюри конкурса и председатель Союза бетона Эстонии Ааду Кана, жюри вправе назначать сколько угодно специальных призов если видит, что номинант этого достоин.

Если посмотреть на жилой комплекс с противоположной стороны улицы Тоом-Кунинга, дома кажутся выше, чем есть на самом деле. Такой эффект создается из-за высокой лестницы, ведущей на открытую площадку, где расположены подъезды. Часть первого этажа дома номер 21, наоборот, заглублена, что тоже помогает создать визуальный объем.

Будка, я вас знаю!

Есть у этого жилого комплекса еще одна, так сказать, изюминка. Не удивляйтесь, но это – газораспределительная будка! Именно такое назначение имеет своеобразное строение, которое, кажется, всю жизнь стояло на Тоом-Кунинга в углу пустыря за забором.

Конечно же, сносу для расширения площади строительства она не подлежала – имущество Eesti Gaas как-никак, к тому же исправно выполняет возложенные на нее задачи, но архитекторы гениально вписали ее в проект.

Свежепокрашенная, с новой крышей, она выглядит, скорее, не как техническое сооружение, а как малая архитектурная форма. И, кстати, вид на нее из окон близлежащих квартир очень даже захватывающий. Например, из трехкомнатной, которая сдается в аренду, страшно сказать, за 1350 евро в месяц.

Всегда жалею, что даже любопытному журналисту можно попасть внутрь уже сданной в эксплуатацию новостройки только на мероприятии по случаю открытия проекта либо, договорившись с маклером, продающим или сдающим квартиру внаем. Не будешь же просить незнакомых жильцов пустить тебя в подъезд! А подъезды в новых домах, как правило, очень интересны с точки зрения дизайна интерьера. Их даже подъездами не назовешь – фойе, вестибюли… Красота!

Домашний ресторан

Когда я гуляла по окрестностям, на первом этаже одного из домов комплекса еще ждала арендатора коммерческая площадь под кафе или ресторан, возможно, сделка уже состоялась и можно планировать гастрономический визит, а в другом доме, под номером 21, судя по вывеске, располагается заведение, уже получившее одобрение White Guide – гастрономического путеводителя по ресторанам северных и скандинавских стран, куда с недавних пор вошли и участники из Эстонии.

Вывеска труднопроизносимого ресторана. ФОТО: Вера Копти.

Заведение сложно называется Tsunft, и оно едино в трех лицах: тут работает ресторан, предлагающий кроме блюд из меню, завтраки и бизнес-ланчи, печет хлеб пекарня Kotzebue Bakery, а фишка винотеки – итальянский Lezer, вино, которое появилось в ужасном для региона Трентино – Альто-Адидже 2017 году, когда сильным градом лоза не то что была побита – она была практически уничтожена. То, что удалось спасти, превратилось в вино светло-красного цвета.

Надо будет все-таки посетить этот труднопроизносимый Tsunft. Кстати, судя по страничке в Facebook, обслуживание здесь достаточно дружелюбное.

Слоган, по крайней мере, веселенький: esimene amps, esimene sõõm, see on meie elurõõm (первый кусок, первый глоток – наша радость жизни. – эст).

Ну что ж, двинемся дальше. На углу Тоом-Кунинга и Вяйке-Амеэрика повернем направо и углубимся в сердце Уус-Мааильма, самого живого и заводного, после Каламая, конечно, микрорайона Таллинна.

Между прочим, Тоом-Кунинга когда-то называлась Новой Американской – Уус-Амеэрика. Но это уже другая история. Следующая.

Вдоль по Малой Американской

Новоамериканскую переименовали бесповоротно, а Среднеамериканской вернули старинное название: побывала она лет сорок улицей Куу, и хватит, теперь она опять Кеск-Амеэрика.

Может быть, есть у нас читатели, которые не знают, откуда взялись в центре нашего далеко не американского города американские улицы? Расскажу. В ХVIII или в ХIХ столетиях, а может, и в обоих разом, на Пярнуской дороге, как раз между современными Суур- и Вяйке-Амеэрика стоял постоялый двор с корчмой под громким названием Wirthaus Amerika genannt. Оттуда и расползлись американские улицы по сугубо эстонскому предместью.

В 1944 году во время мартовской бомбардировки Таллинна пострадала и Вяйке-Амеэрика. Этому есть свидетельства – хранящиеся в Историческом музее фотографии. На месте уничтоженных бомбежкой жилых домов в 50-е годы построили два офисных, смотрящих друг на друга здания и дом с продуктовым магазином на первом этаже, а также пару хрущевок.

Но мы идем дальше, за перекресток с Луха, туда, где начинаются и продолжаются до пересечения с улицей Техника двухэтажные деревянные дома. Они разные – похуже и получше, но, к сожалению, не такие стильные, как, скажем, на Уус-Татари, Магазини или Херне. Кстати, туда мы тоже доберемся, вот увидите!

А сегодня я хочу показать вам два дома на Вяйке-Америка. Один – совсем новый, выросший как-то очень незаметно на месте небольшого пустыря, оставшегося после сноса дома номер 12.

Несколько лет этот пустырь ждал своего часа. ФОТО: Google Maps

Загадочный новичок

Этот элегантный серый дом на первый взгляд кажется небольшим, но если взглянуть на него с перпендикулярных улиц – с Луха и с Койду, то виден его настоящий размер и обилие балконов и террас. На доме нет никаких рекламных щитов, по крайней мере, в те дни, когда удавалось прогуляться по Вяйке-Амеэрика, их там не было.

Поэтому обычным прохожим неизвестно, кто строил это довольно симпатичное жилье, сколько в доме квартир и почем их продают. Не нашлось ни одного объявления о продаже ни на одном портале недвижимости.

Только в архиве все того же всезнающего Сitify.ee удалось найти строительную фирму и девелопера. Право слово, их названия ничего не говорили и не вызывали никаких ассоциаций: строитель дома – ValsemFirma, девелопер - Campa Arendus OÜ. Но так или иначе, свою работу они выполнили неплохо.

Второе рождение

А вот дом номер 16, стоящий на перекрестке с улицей Койду, был долгое время обтянут защитной пленкой, впрочем, неплотно обтянут: она колыхалась на ветру и позволяла разглядеть, что под ней происходит. А там полным ходом шла реновация. А ведь этот двухэтажный, вытянутый в длину дом был одним из самых неухоженных на всей улице.

Дом на Вяйке-Амеэрика, 16 до реконструкции. ФОТО: Google Maps

Еще совсем недавно я проходила мимо немытых окон с грязными занавесками, а углы дома предательски демонстрировали прогнившее дерево. Ко времени следующей прогулки с дома полностью сняли траченную временем облицовку, укрепили оконные проемы, заменили оконные рамы.

Дом не менее загадочен, чем двенадцатый – нет никакой информации, к которой уже привычен глаз таллиннца: о заказчиках строительства, собственно строителях и прочих важных вещах. Судя по всему, дом ремонтируют сами жильцы, вернее, крошечное квартирное товарищество.

А вот и источник части финансирования: на портале KV.EE продаются две квартиры, которые строятся на чердаке этого дома. Маклер информирует, что в доме производится полная реконструкция, в ходе которой строению вернут его исторический, первозданный внешний вид. Дом обещает быть готовым в июле этого года. Что ж, посмотрим. По крайней мере, в последние дни июня дом выглядел практически готовым.

На днях дом выглядел практически готовым. ФОТО: Вера Копти.

Вот и все на сегодня. Ах да, причем здесь вид на Америку? Ни для кого уже не секрет, но все-таки хочется напомнить, что на бывшем детском стадионе, а теперь на пустыре между новыми домами на Тоом-Кунинга и Суперминистерством, между Суур- и Вяйке-Амеэрика все-таки планируется построить здание посольства США.

Пока без посольства. ФОТО: Вера Копти.