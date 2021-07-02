Экономист: у нас должны быть высокие налоги
Политики и экономисты все настойчивее предлагают повышать налоги. В чем смысл этих инициатив и могут ли они благотворно сказаться на экономике? Как не отнять, а стимулировать?
Политики и экономисты все настойчивее предлагают повышать налоги. В чем смысл этих инициатив и могут ли они благотворно сказаться на экономике? Как не отнять, а стимулировать?
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире доктор экономических наук, профессор Ханон Барабанер.
Фрагмент беседы:
– Насколько оправданно повышение налогов в текущей ситуации? Хотим жить лучше, нужно платить больше?
– Как ни странно, сегодня у нас должны быть высокие налоги.
– Выше, чем сейчас?
– Да, и отвечу почему. Если доходы в бюджете не очень большие и производство благ – не на самом высоком уровне, то для обеспечения даже самых минимальных необходимых расходов и поддержания социальной жизни населения необходимы определенные суммы.
– Тогда как поднять налоги так, чтобы не отнять у населения последнего?
– Это серьезный вопрос.
Во время дискуссии о налогах нельзя игнорировать основной вопрос: создание возможностей для роста экономики. Оттуда и можно будет брать налоги.
– То есть, начинать нужно с того, чтобы стимулировать экономику, и уже на фоне роста проводить налоговую реформу?
– Так и есть. Проблема в том, что все налоговые дебаты в Эстонии заточены под выборы. Министр финансов ведь не случайно предлагает снизить подоходный налог до 13-15% в пользу самоуправлений (ликвидировать государственную часть и перечислять все налоговые поступления напрямую самоуправлениям – прим. ред.).
Это чисто политический посыл. И будет еще очень много разных обещаний вплоть до парламентских выборов 2023 года.
При этом главное обещание может быть только одно: нам необходимо резко активизировать экономику.
Например, при зарплате в 1201 евро подоходный налог составит 240 евро, а при удачном развитии экономики и повышении зарплат до 2000 евро сумму в 240 евро можно получить, снимая с зарплаты не 20% подоходного налога, а всего лишь 12%. При таком раскладе предложение министра снизить подоходный налог до 13-15% станет осуществимым.
Иными способами понизить налоги невозможно. При нынешнем состоянии экономики вся система может работать только на повышении налогов.
Подробнее в повторе!
Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja/ Tommy Hilfiger