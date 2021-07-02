Экономист: у нас должны быть высокие налоги

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире доктор экономических наук, профессор Ханон Барабанер.

Фрагмент беседы:

– Насколько оправданно повышение налогов в текущей ситуации? Хотим жить лучше, нужно платить больше?

– Как ни странно, сегодня у нас должны быть высокие налоги.

– Выше, чем сейчас?

– Да, и отвечу почему. Если доходы в бюджете не очень большие и производство благ – не на самом высоком уровне, то для обеспечения даже самых минимальных необходимых расходов и поддержания социальной жизни населения необходимы определенные суммы.

– Тогда как поднять налоги так, чтобы не отнять у населения последнего?

– Это серьезный вопрос.

Во время дискуссии о налогах нельзя игнорировать основной вопрос: создание возможностей для роста экономики. Оттуда и можно будет брать налоги.

– То есть, начинать нужно с того, чтобы стимулировать экономику, и уже на фоне роста проводить налоговую реформу?

– Так и есть. Проблема в том, что все налоговые дебаты в Эстонии заточены под выборы. Министр финансов ведь не случайно предлагает снизить подоходный налог до 13-15% в пользу самоуправлений (ликвидировать государственную часть и перечислять все налоговые поступления напрямую самоуправлениям – прим. ред.).

Это чисто политический посыл. И будет еще очень много разных обещаний вплоть до парламентских выборов 2023 года.

При этом главное обещание может быть только одно: нам необходимо резко активизировать экономику.

Например, при зарплате в 1201 евро подоходный налог составит 240 евро, а при удачном развитии экономики и повышении зарплат до 2000 евро сумму в 240 евро можно получить, снимая с зарплаты не 20% подоходного налога, а всего лишь 12%. При таком раскладе предложение министра снизить подоходный налог до 13-15% станет осуществимым.

Иными способами понизить налоги невозможно. При нынешнем состоянии экономики вся система может работать только на повышении налогов.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: хороших налогов много не бывает? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Tommy Hilfiger ФОТО: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

Насколько оправданно повышение налогов? Хотим жить лучше, нужно больше платить?

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