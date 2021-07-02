Студия Postimees: хороших налогов много не бывает?13:00
Политики и экономисты все настойчивее предлагают повышать налоги. В чем смысл этих инициатив и могут ли они благотворно сказаться на экономике? Как не отнять, а стимулировать?
Политики и экономисты все настойчивее предлагают повышать налоги. В чем смысл этих инициатив и могут ли они благотворно сказаться на экономике? Как не отнять, а стимулировать?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире доктор экономических наук, профессор Ханон Барабанер. Смотрите интервью в 13:00!