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  • Студия Postimees: хороших налогов много не бывает?

Студия Postimees: хороших налогов много не бывает?
13:00

Ханон Барабанер, доктор экономических наук ФОТО: Peeter Langovits

Политики и экономисты все настойчивее предлагают повышать налоги. В чем смысл этих инициатив и могут ли они благотворно сказаться на экономике? Как не отнять, а стимулировать?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире доктор экономических наук, профессор Ханон Барабанер. Смотрите интервью в 13:00!

  • Насколько оправданно повышение налогов? Хотим жить лучше, нужно больше платить?
  • Министр финансов признала, что налоги на рабочую силу – слишком высоки, мы становимся неконкурентоспособными на международном рынке. С какого конца можно начинать решать эту проблему?
  • Недавно в Эстонии отменили обязательную II ступень пенсионного страхования, а теперь заговорили о введении попечительского налога, который позволил бы обеспечить достойный уход за пожилыми. Один налог заменят другим?
  • В каком направлении необходимо пересматривать систему социального страхования?
  • Министр финансов Петус-Розиманнус предлагает снизить подоходный налог до 13-15%, ликвидировав государственную часть, и всё отдавать самоуправлениям. Чем это поможет простому человеку и работодателю?
  • Оправдал ли себя ступенчатый подоходный налог 2017 года? Бедные стали беднее, а богатые богаче? 
  • Почему Эстония обходит стороной тему введения налогов на роскошь?

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