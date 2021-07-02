МуПо за полугодие выписала штрафов более чем на 320 000 евро

Тех, кто неправильно парковался в городе, МуПо оштрафовала за полугодие 14 909 раз на сумму 298 360 евро, а безбилетников в общественном транспорте оштрафовали за пять месяцев 1199 раз на общую сумму 23 934 евро.

В апреле билетный контроль в общественном транспорте не проводился, но проверялось ношение масок и при необходимости маски раздавались. В марте и апреле сотрудники МуПо проинспектировали 2600 единиц общественного транспорта и раздали 2480 масок. А в июне за неправильную парковку водители были оштрафованы 2734 раз на общую сумму 54 740 евро, 678 безбилетников на общую сумму 13 550 евро.