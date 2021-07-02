"Русскоязычные, рожденные в Эстонии, очень отличаются от русских, живущих в России"Как водить экскурсии для местных, если ты отчасти эмигрант
Виктория родилась в Таллинне, но почти сразу после распада СССР, еще ребенком, вместе с мамой и братом переехала в Россию. Там же закончила школу и получила высшее юридическое образование, достаточно долго проработав в суде, юристом на предприятиях. Почти одиннадцать лет назад она вышла замуж и вернулась в Эстонию и уже больше десяти лет больше десяти лет раскрывает красоту Старого Таллинна для… жителей Эстонии.