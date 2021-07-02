Пт, 2.07.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
  • Rus.Postimees.ee
  • Глобус
  • "Русскоязычные, рожденные в Эстонии, очень отличаются от русских, живущих в России"

"Русскоязычные, рожденные в Эстонии, очень отличаются от русских, живущих в России"
Как водить экскурсии для местных, если ты отчасти эмигрант

С колясками по Старому городу - потому что мамочкам нужно общение. ФОТО: личный архив

Виктория родилась в Таллинне, но почти сразу после распада СССР, еще ребенком, вместе с мамой и братом переехала в Россию. Там же закончила школу и получила высшее юридическое образование, достаточно долго проработав в суде, юристом на предприятиях. Почти одиннадцать лет назад она вышла замуж и вернулась в Эстонию и уже больше десяти лет больше десяти лет раскрывает красоту Старого Таллинна для… жителей Эстонии.

- Сразу отметила, что жизненный уклад жителей Эстонии отличается! - делится впечатлениями Виктория. - Здесь после работы больше времени проводят с семьей, что мне очень нравится: вместе в поездах, на прогулках, в путешествиях.

- Моя жизнь началась с нуля, - улыбается Виктория. – Я учила на курсах эстонский, искала работу, для себя начала ходить на курсы гидов - очень нравился Старый город, я там часто гуляла… Мне очень повезло с преподавателями, в том числе поэтому успешно сдала экзамены. Как итог – я получила лицензию гида (а это сделать не так просто) и поняла, что хочу заниматься только этим.

- Помню, как решалась на свою первую экскурсию, - вспоминает Виктория. – Из Москвы приехала очень интеллигентная семья, а мне рассказывать легенды! Очень было неловко, что сказочки какие-то повествую, но все прошло отлично.

- Мои туристы до пандемии - русскоязычные из разных стран, - рассказывает Виктория. – Конечно, мне было несложно найти эстоноязычный круг общения, потому что мой муж – эстонец (как и его окружение). Наш ребенок ходит в эстонский сад. Но мой круг общения – русскоязычные, ведь и по работе я больше в русскоязычном коллективе. Года за три до пандемии я уже активно начала работать с русскоязычными жителями Эстонии. Сразу хочу сказать, что работа с местными очень отличается. Да и русскоязычные, рожденные в Эстонии, очень отличаются от русских, живущих в России, ну и конечно же в Украине и в Беларуси. Жители Эстонии более законопослушные, обязательно несколько раз подумают, прежде чем что-то сделают. Есть некая неспешность у живущих здесь.

«Жители Эстонии открывают для себя свою же страну»

- Почему же местные стали все чаще ходить на экскурсии? Да потому что устали сидеть дома! – уверена Виктория. – Да и особо нет возможности путешествовать.

- Удивительное дело: местные, по идее, должны были уже давно побывать в каких-то знаковых местах страны, а они там не были! Изучаем страну вместе. Это большой опыт, большая ответственность для меня.

- Ведь когда приезжают туристы из других стран, они как чистый лист – практически ничего не знают и впитывают абсолютно всю информацию. С местными же сложнее – иногда они знают больше меня, ведь кто-то из них работал именно в этом месте или жил.

Однажды я везла группу местных туристов на остров Хийумаа. С нами был очень пожилой мужчина, он ещё помню прихрамывал и был с палочкой. Думала, как он будет поспевать за нами, а в итоге он оказался душой компании. Ехал мужчина на остров специально, чтобы возложить цветы к памятнику детям, затонувшим на пароме "Эстония". Его дочь погибла на пароме… И тогда мы специально заехали за цветами….

- Кстати, сейчас, когда мои коллеги планируют проводить подобные экскурсии, бывает, пишут в Фейсбуке с просьбой откликнуться тех, кто работал или жил там-то – чтобы это была не просто книжка, а живая история.

«Зачем гид, если есть интернет?»

- Несмотря на то, что сейчас есть большие возможности самому изучать города и достопримечательности (появилось много приложений на телефон, только скачай), - ничто не заменит гида, - уверена Виктория. – Возможно, не берут живые экскурсии из-за стоимости (но в Таллинне, поверьте, цены очень невысокие). Точно знаю, что кто-то сталкивался с экскурсиями «посмотрите направо, посмотрите налево», слушал какую-нибудь дребезжащую бабушку, кого-то водили по сувенирным лавкам… У всех свой опыт. Сейчас туристы «идут» на не просто профессионала. Они идут на личность, харизму. Тот, кто им близок, с тем, у кого с ними «коннект». Ведь человеческое общение заменить невозможно.

Дети - благодарная аудитория Виктории. ФОТО: Личный архив

- Очень в этом плане помогают социальные сети. Расскажу, например, что в том году 13 марта у нас ввели локдаун, и было сложно. Я, чтобы проветриться, почти сразу стала выходить гулять в старый город и включать камеру, делая прогулки в онлайн эфире (прямые эфиры) для моих подписчиков в Инстаграме. Люди смотрели с удовольствием, это была такая взаимная поддержка. Чуть позже начались по всему миру онлайн-прогулки, среди моих коллег. Мы составляли графики, распределяли темы… И вот наши зрители смотрели парки, замки не только Эстонии, но Италии, Греции, Франции, Германии… Эти эфиры были бесплатные, но приносили невероятную поддержку нам, гидам, - мы всегда были в тонусе! Кстати, благодаря именно эфирам в Таллинн приехали новые туристы – так впечатлились красотой города.

«15 колясок на экскурсии в Старом городе? Легко!»

- Все началось пять лет назад с «моей» коляски» - просто гулять по своему району я не могла, - начинает свой рассказ про уникальные экскурсии, которые Виктория проводит для мам с колясками. - Мне, честно говоря, очень скучалось по работе, по активности. И однажды своим подружкам с детками такого же возраста, как и мой сын, я предложила: «А пойдем я проведу экскурсию по Старому городу?». Мы стали ходить абсолютно бесплатно. Кстати, позже увидела такой же проект в Санкт-Петербурге, там он очень успешен, и я тоже предложила у нас более широкому кругу мамочек. У нас сразу собралась группа: молодым мамам очень нужно общение.

И мы были звездами – люди шли фотографировали нас! Ведь только представьте: одновременно 15 колясок на одной экскурсии в Старом Городе! Настоящий бэби-бум. Я брала радиоаппаратуру в аренду – с ней можно было остановиться, если ребенок капризничает, подкачать. После карантина стали делать группы небольшие, уже без аппаратуры. Поэтому приходят самые стойкие мамы, которым дети разрешают ходить на экскурсии, кому не нужна полная тишина. Поэтому раз-два в в месяц ищите нас в Старом городе и других районах Таллинна.

«С малышами ищем флюгеры раскрываем тайны Старого города»

- Еще одно необычное, новое и очень любимое мной направление – это экскурсии для деток 4-5 лет. Появилось оно тоже благодаря сыну, - рассказывает Виктория. - Во время локдауна, когда закрыты были даже детские площадки, мы с ребенком стали гулять везде – по паркам, по тому же Старому Городу. И гуляли не просто так: брали бинокль, искали флюгеры, читали вывески, смотрели смешные ящички. Сходили во все дворики. И много читали про Таллинн.

- Потом, как это обычно бывает, стали присоединяться друзья, друзья друзей… И оказалось, что это тоже очень нужно! Детям, мне. И родителям, кстати! Они тоже узнают много всего интересного.

- Я не беру большую группу детей, - делится Виктория. - Хочу запомнить их имена, послушать их. Все должно быть для детей! Вон, например, экскурсия в Ратушную аптеку. Главный герой – маленький мышонок-напальчник, который выбрался из подвала старой аптеки и рассказывает малышам истории, легенды. А еще и показывает, чем лечились раньше – в банках ежики, кобры, рука мумии. Потом все вместе в ступках растираем аптечные травы и делаем чаи.

- Мне важно не самой выступить, а донести до них простую информацию, - отмечает Виктория. - Ведь это не экскурсия для родителей, как часто было раньше, когда приезжали семьями: не знаешь, как подавать информацию, чтобы было интересно всем. Это экскурсия для всей семьи, когда все вместе гуляют, отдыхают, развиваются. Когда все вместе.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back