"Русскоязычные, рожденные в Эстонии, очень отличаются от русских, живущих в России"

«Зачем гид, если есть интернет?»

- Несмотря на то, что сейчас есть большие возможности самому изучать города и достопримечательности (появилось много приложений на телефон, только скачай), - ничто не заменит гида, - уверена Виктория. – Возможно, не берут живые экскурсии из-за стоимости (но в Таллинне, поверьте, цены очень невысокие). Точно знаю, что кто-то сталкивался с экскурсиями «посмотрите направо, посмотрите налево», слушал какую-нибудь дребезжащую бабушку, кого-то водили по сувенирным лавкам… У всех свой опыт. Сейчас туристы «идут» на не просто профессионала. Они идут на личность, харизму. Тот, кто им близок, с тем, у кого с ними «коннект». Ведь человеческое общение заменить невозможно.

Дети - благодарная аудитория Виктории. ФОТО: Личный архив

- Очень в этом плане помогают социальные сети. Расскажу, например, что в том году 13 марта у нас ввели локдаун, и было сложно. Я, чтобы проветриться, почти сразу стала выходить гулять в старый город и включать камеру, делая прогулки в онлайн эфире (прямые эфиры) для моих подписчиков в Инстаграме. Люди смотрели с удовольствием, это была такая взаимная поддержка. Чуть позже начались по всему миру онлайн-прогулки, среди моих коллег. Мы составляли графики, распределяли темы… И вот наши зрители смотрели парки, замки не только Эстонии, но Италии, Греции, Франции, Германии… Эти эфиры были бесплатные, но приносили невероятную поддержку нам, гидам, - мы всегда были в тонусе! Кстати, благодаря именно эфирам в Таллинн приехали новые туристы – так впечатлились красотой города.

«15 колясок на экскурсии в Старом городе? Легко!»

- Все началось пять лет назад с «моей» коляски» - просто гулять по своему району я не могла, - начинает свой рассказ про уникальные экскурсии, которые Виктория проводит для мам с колясками. - Мне, честно говоря, очень скучалось по работе, по активности. И однажды своим подружкам с детками такого же возраста, как и мой сын, я предложила: «А пойдем я проведу экскурсию по Старому городу?». Мы стали ходить абсолютно бесплатно. Кстати, позже увидела такой же проект в Санкт-Петербурге, там он очень успешен, и я тоже предложила у нас более широкому кругу мамочек. У нас сразу собралась группа: молодым мамам очень нужно общение.

И мы были звездами – люди шли фотографировали нас! Ведь только представьте: одновременно 15 колясок на одной экскурсии в Старом Городе! Настоящий бэби-бум. Я брала радиоаппаратуру в аренду – с ней можно было остановиться, если ребенок капризничает, подкачать. После карантина стали делать группы небольшие, уже без аппаратуры. Поэтому приходят самые стойкие мамы, которым дети разрешают ходить на экскурсии, кому не нужна полная тишина. Поэтому раз-два в в месяц ищите нас в Старом городе и других районах Таллинна.

«С малышами ищем флюгеры раскрываем тайны Старого города»

- Еще одно необычное, новое и очень любимое мной направление – это экскурсии для деток 4-5 лет. Появилось оно тоже благодаря сыну, - рассказывает Виктория. - Во время локдауна, когда закрыты были даже детские площадки, мы с ребенком стали гулять везде – по паркам, по тому же Старому Городу. И гуляли не просто так: брали бинокль, искали флюгеры, читали вывески, смотрели смешные ящички. Сходили во все дворики. И много читали про Таллинн.

- Потом, как это обычно бывает, стали присоединяться друзья, друзья друзей… И оказалось, что это тоже очень нужно! Детям, мне. И родителям, кстати! Они тоже узнают много всего интересного.

- Я не беру большую группу детей, - делится Виктория. - Хочу запомнить их имена, послушать их. Все должно быть для детей! Вон, например, экскурсия в Ратушную аптеку. Главный герой – маленький мышонок-напальчник, который выбрался из подвала старой аптеки и рассказывает малышам истории, легенды. А еще и показывает, чем лечились раньше – в банках ежики, кобры, рука мумии. Потом все вместе в ступках растираем аптечные травы и делаем чаи.