В Таллинн заходит первое круизное судно этого сезона

Mein Schiff 1 отправляется в круиз из германского Киля и до прибытия в Эстонию делает остановки в Висбю и Стокгольме, сообщил Таллиннский порт Tallinna Sadam.

В июле лайнер Mein Schiff 1 компании TUI Cruises и круизое судно MSC Cruises компании MSC Seaview посетят Таллинн в общей сложности девять раз - 2, 6, 8, 13, 14, 21 и 29 июля. Таллиннский порт также ждет круизные лайнеры в августе, сентябре и октябре.

Из-за последствий коронапандемии возобновляемые круизы проводятся на совершенно иной основе, чем до пандемии. Вместимость судов значительно ниже обычной, все пассажиры и члены экипажа прошли тестирование и/или вакцинацию перед началом поездки.

Пассажиры выходят на сушу только на основе так называемой концепции пузыря, что означает, что желающие могут познакомиться с Таллинном только в рамках организованных круизной компанией и эстонским партнером экскурсий и посещать только те музеи, достопримечательности и рестораны, где обеспечены безопасность пассажиров, минимальный контакт с местными жителями и дистанцирование экскурсантов друг от друга.

Все обслуживающие пассажиров водители автобусов и гиды должны пройти тестирование или вакцинацию, как и персонал порта. Профилактические меры, разработанные круизными компаниями, Таллиннским портом и руководством судов в портах и пунктах назначения помогают защитить пассажиров и местных жителей от возможного взаимного заражения.