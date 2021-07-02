Жилищный кредит: красивой должна быть не только ваша девушка, но и выписка с вашего счета

«Цель выписки с банковского счета – в первую очередь понять, каковы доходы и обязательства человека, и есть ли у человека после вычета всех обязательств резерв на случай непредвиденных расходов», – объяснил Ребане. Выписка с банковского счета за шесть месяцев проверяется именно потому, что по ней можно увидеть закономерности финансового поведения клиента. «За этот период можно уточнить привычки, связанные как с расходами, так и с доходами, в том числе с дополнительными доходами и расходами», – сказал он.

Поскольку банки следуют принципам ответственного кредитования, проверяется, не является ли соискатель кредита лицом, которое по какой-либо очевидной причине может столкнуться с трудностями при оплате и не сможет своевременно выполнить свои финансовые обязательства.

«Конечно, рекомендуется воздерживаться от азартных игр, но это не означает, что покупатели лотерейных билетов или игроки, делающие ставки в букмекерских конторах, однозначно получат отрицательный ответ. Внимание банка могут привлечь только крайние проявления такого рода», – добавил Ребане.

Ребане также опровергает распространенное мнение о том, что выписка с банковского счета не должна отражать смену работы. «Смена места работы, безусловно, не является исключающим фактором: если вы, например, высококлассный специалист, продолжающий получать эквивалентную или более высокую зарплату и после смены работы, это определенно не является красным флажком», – говорит руководитель отдела розничных банковских услуг.

По словам Ребане, каждую заявку и человека, подавшего ее, следует рассматривать индивидуально. «Банк определенно рассмотрит способность клиента к накоплению, но мы не можем ожидать, что 25- или 30-летний человек ежемесячно откладывает крупные суммы».