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Жилищный кредит: красивой должна быть не только ваша девушка, но и выписка с вашего счета

Снимок иллюстративный. ФОТО: Shutterstock

Рынок недвижимости в настоящее время очень активен, и в свете этого многим, кто интересуется недвижимостью, стало ясно, какую информацию необходимо предоставить в банк при подаче ходатайства о жилищном кредите. Одним из таких источников информации, который анализирует банк, является выписка из банка за последние шесть месяцев. Какую выписку за шесть месяцев банк считает красивой, объясняет руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor в Эстонии Танель Ребане.

«Цель выписки с банковского счета – в первую очередь понять, каковы доходы и обязательства человека, и есть ли у человека после вычета всех обязательств резерв на случай непредвиденных расходов», – объяснил Ребане. Выписка с банковского счета за шесть месяцев проверяется именно потому, что по ней можно увидеть закономерности финансового поведения клиента. «За этот период можно уточнить привычки, связанные как с расходами, так и с доходами, в том числе с дополнительными доходами и расходами», – сказал он.

Поскольку банки следуют принципам ответственного кредитования, проверяется, не является ли соискатель кредита лицом, которое по какой-либо очевидной причине может столкнуться с трудностями при оплате и не сможет своевременно выполнить свои финансовые обязательства.

«Конечно, рекомендуется воздерживаться от азартных игр, но это не означает, что покупатели лотерейных билетов или игроки, делающие ставки в букмекерских конторах, однозначно получат отрицательный ответ. Внимание банка могут привлечь только крайние проявления такого рода», – добавил Ребане.

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Ребане также опровергает распространенное мнение о том, что выписка с банковского счета не должна отражать смену работы. «Смена места работы, безусловно, не является исключающим фактором: если вы, например, высококлассный специалист, продолжающий получать эквивалентную или более высокую зарплату и после смены работы, это определенно не является красным флажком», – говорит руководитель отдела розничных банковских услуг.

По словам Ребане, каждую заявку и человека, подавшего ее, следует рассматривать индивидуально. «Банк определенно рассмотрит способность клиента к накоплению, но мы не можем ожидать, что 25- или 30-летний человек ежемесячно откладывает крупные суммы».

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Кроме того, Ребане подчеркнул: самое главное, чтобы доход клиента носил регулярный характер. «Хотя банк понижает свои риски с помощью анализа выписки со счета, важнее, чтобы клиент сам снижал собственные риски. «Ни одна, ни другая сторона не заинтересованы в том, чтобы у клиента в будущем возникли проблемы с обслуживанием кредита», – пояснил он. 

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