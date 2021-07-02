Жилищный кредит: красивой должна быть не только ваша девушка, но и выписка с вашего счета
Рынок недвижимости в настоящее время очень активен, и в свете этого многим, кто интересуется недвижимостью, стало ясно, какую информацию необходимо предоставить в банк при подаче ходатайства о жилищном кредите. Одним из таких источников информации, который анализирует банк, является выписка из банка за последние шесть месяцев. Какую выписку за шесть месяцев банк считает красивой, объясняет руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor в Эстонии Танель Ребане.