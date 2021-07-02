Иван Сафронов. ФОТО: Moscow City Court Press Office

Мосгорсуд 30 июня удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей Ивана Сафронова до 7 октября. Сафронова, бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» и советника главы Роскосмоса, задержала ФСБ почти год назад. Журналиста обвиняют в государственной измене: передаче неких секретных данных чешской разведке. В процессе рассмотрения ходатайства никаких новых доказательств причастности Сафронова к преступной деятельности не представили.

Кто такой Иван Сафронов?

«За полгода никто из следственной группы не дал мне разъяснений по сути предъявленных обвинений, только какие-то общие фразы: в 2017 году ты передал что-то такое, чего передавать нельзя, но мы тебе это не покажем, потому что не хотим», - рассказывал Иван Сафронов в интервью «Коммерсанту».

Иван Сафронов девять лет работал корреспондентом отдела политики, а затем специальным корреспондентом «Коммерсанта», специализировался на проблемах ВПК, а также входил в кремлевский пул журналистов. В 2019 году Иван Сафронов и другие журналисты отдела политики «Коммерсанта» выпустили статью о возможной отставке спикера Совфеда Валентины Матвиенко, что вызвало конфликт с руководством издания. В мае 2019 года Сафронов и все его коллеги по отделу политики покинули «Коммерсант». Еще год журналист проработал в «Ведомостях», а с мая 2020 года он стал советником генерального директора государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина.

7 июля 2020 года Сафронова задержали на выходе из дома, сообщив, что он «выполнял задания одной из спецслужб НАТО и передавал ее представителю составляющие гостайну сведения». В дальнейшем адвокаты рассказали, что, по версии следствия, Сафронова в 2012 году якобы завербовали спецслужбы Чехии. Следователи утверждают, что в 2017 году эти спецслужбы якобы передали ему некое задание. Сафронова обвиняют по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

Иван Сафронов своей вины не признал и не признает. По словам Дмитрия Катчева, одного из адвокатов Сафронова: «Если поначалу он в чем-то сомневался, боялся, теперь он твердо говорит, что не пойдет на сделку со следствием, не будет давать никаких показаний, которые могут нанести ущерб кому-то, в том числе и ему самому. Он твердо решил, что будет биться».

«Нежелательные адвокаты»

«Я, честно говоря, до недавних пор не представлял, насколько важна корпоративная солидарность, - обращается к журналистам, собравшимся на пресс-конференцию по делу Сафронова, Иван Павлов, глава "Команды 29" и один из адвокатов Сафронова, - Не представлял до 30 апреля, когда пришли за мной».

Утром 30 апреля юриста задержали в Москве по обвинению в разглашении данных следствия по делу Ивана Сафронова. Одновременно с этим начались многочасовые обыски дома у Павлова и в офисе «Команды 29» - объединения юристов, которым руководит Павлов. Итогом стало возбужденное по 310-й статье УК РФ дело, по которому Павлову грозит до трех месяцев ареста. Пока же адвокат находится под мерой пресечения «запрет определенных действий»: он не может разговаривать со свидетелями по своему делу, пользоваться телефонной связью и интернетом и обязан являться к следователю по первому требованию.

Павлов сказал Русской службе Би-би-си, что следователь вызывал его за это время два раза, последний раз - 1 июля. «Я не могу сказать, какие проводились следственные действия, только отмечу, что никакого отношения к разглашению тайны следствия это не имело», - добавил он.

Еще в августе 2020 года на всех шестерых защитников, в том числе и на Ивана Павлова, поступила жалоба ФСБ и минюста. Наказать юристов силовики предложили адвокатским палатам Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где состоят защитники. У Сафронова шесть адвокатов: Дмитрий Катчев, Даниил Никифоров, Олег Елисеев и Сергей Малюкин - члены московской палаты, Иван Павлов - петербургской, Евгений Смирнов - ленинградской областной. В эти палаты и поступили представления региональных управлений минюста о возбуждении дисциплинарного производства против защитников Сафронова.

Адвокатские палаты решили дисциплинарное производство в отношении адвокатов «Команды 29» не возбуждать.

Объединение «Команда 29» появилось в 2015 году, когда приостановил свою деятельность созданный ранее Иваном Павловым «Фонд свободы информации». В 2014 году фонд был объявлен иностранным агентом и попытки опротестовать это решение не увенчались успехом.

29 июня 2021 года генеральная прокуратура признала нежелательной в России организацией связанное с «Командой 29» чешское НКО «Общество свободы информации». «Шесть лет назад я действительно был среди учредителей этого НКО, созданного для продвижения свободы доступа к информации, - прокомментировал это решение прокуратуры Иван Павлов. - "Команда 29" не признана нежелательной, как это заявил "эксперт" из ФСБ в пропагандистском сюжете госканала, мы продолжаем работать и работать по закону. Команда 29 не может быть участником нежелательных организаций и получать от них деньги. Мы всегда соблюдаем российское законодательство, даже если какие-то законы, принятые в последние годы, нам не нравятся».

Кто расследует дело

29 июня адвокаты «Команды 29» заявили отвод следователю Александру Чабану, который ведет дело Ивана Сафронова. «Он не раз угрожал нашим подзащитным и заявлял, что адвокат Павлов является "предателем Родины", а "Команда 29" - проектом западных спецслужб», - говорится в заявлении юристов.

«Мы давно знакомы со следователем Чабаном, еще с 2019 года, с защиты физика Кудрявцева, - рассказывает Павлов, - Родственники Кудрявцева встречались со следователем, который уговаривал их отказаться от наших услуг, выдавая в наш адрес неприятные характеристики. Не стесняется Чабан и в разговорах с нами, в том числе и при свидетелях». Павлов говорит, что некоторые высказывания, которые следователь допускал в адрес юристов в присутствии других людей, задокументированы и оформлены процессуальными документами.

«Такое отношение, на наш взгляд, мешает Чабану осуществлять свою профессиональную деятельность, - добавляет Катчев, - Нужно обладать объективностью. Этого качества наблюдается дефицит. У нас нет никаких проблем с другими следователями. И никогда ни один из других следователей не позволял себе таких действий по отношению к подзащитным и адвокатам».

Юристы приводят в пример недавнее предложение следователя Чабана Сафронову «сотрудничать со следствием в обмен на звонок матери». По словам адвоката, журналист отказался от этого предложения. Он уже год не может общаться ни с матерью, ни с невестой Ксенией Мироновой - обе они проходят свидетелями по его делу. «Но им без разницы, свидетель или нет, - говорит Миронова, - Ваня писал заявление на звонок малолетней племяннице - и ему тоже отказали».

«Команда 29» считает, что уголовное преследование Ивана Павлова началось именно по инициативе Александра Чабана. На вопрос Русской службы Би-би-си, кого адвокаты считают заказчиком дела Сафронова, адвокат Дмитрий Катчев говорит: «Если бы даже я знал, кто заказчики дела Сафронова, я бы и то их не назвал. Потому что страшно!»

«Будьте осторожны, берегите себя, - обращается Катчев к журналистам на пресс-конференции, - Мы думаем, что дело Сафронова - это своего рода обкатка. Попробовали с Голуновым наркотики подбросить - не вышло. Теперь пробуют что-то более серьезное».

Риски профессии журналиста в России за последние годы выросли. Так считает большинство сотрудников независимых СМИ, которых опросил «Левада-центр»*. Среди главных проблем своей профессии репортеры называют цензуру, а также давление со стороны государства и собственников. Многие опрошенные сталкивались с прослушкой и нападениями. Дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова, издания Doxa и дело Ивана Сафронова опрашиваемые называют ключевыми точками в давлении на прессу в последние годы.

Иван Павлов говорит, что преследования журналистов попадают в общую тенденцию «охоты на госизменников». «Чтобы оказаться под преследованием по статье о госизмене, нужно обладать и оперировать некоторой чувствительной информацией, - рассуждает адвокат. - Что такое чувствительная информация сейчас? Да это вообще все, что угодно, от ВПК и энергетики до научных исследований по самым разным темам».

По статье 275 УК России Ивану Сафронову грозит до 20 лет лишения свободы. Адвокаты говорят, что не имеют даже примерных предположений о том, когда дело, продолжающееся уже год, передадут в суд. Катчев рассказывает, что под стражей Сафронов работает над новым расследованием, которое «Команда 29» рассчитывает опубликовать в ближайшее время.