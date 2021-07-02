Специалисты: сигнал тревоги от охладительной системы должен был поступить сразу в несколько мест

Министр здравоохранения и труда Танель Кийк, руководство Департамента здоровья и Riigi Kinnisvara AS (АО «Госимущество») лишь подтвердили, что троекратно защищенные системы оповещения, конечно, должны были отправить уведомление о сбое технику, но почему-то этого не произошло. Танель Кийк сообщил, что он попросил государственного секретаря Таймара Петеркопфа создать масштабную комиссию с целью получить целостную картину произошедшего и установить, почему это произошло.

Руководитель «Госимущества» Кати Кузьмин призналась Postimees, что за обслуживание оборудования отвечает ее предприятие. «Обязанность обслуживать оборудование лежит на собственнике здания, которым является „Госимущество“. Автоматика здания и связанные с ней оповещения находятся под ответственностью собственника здания. Для организации этого кроме собственной инфраструктуры мы используем и партнеров (поставщики интернет-услуг, предприятия сферы автоматики)», - объяснила она в письме и добавила, что в здании есть и другая, установленная Департаментом здоровья отдельная автономная система оповещения, о которой нужно спрашивать у Департамента здоровья.