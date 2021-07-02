Специалисты: сигнал тревоги от охладительной системы должен был поступить сразу в несколько мест
Неделю назад в результате поломки охладительной системы в хранилище лекарств Департамента здоровья погибли вакцина и лекарственные препараты на сумму примерно в три миллиона евро. Специалист по холодильным установкам, исполнительный директор Эстонского союза холода Рихо Пильв удивляется, почему продукцию с такими высокими требованиями по безопасности хранили в холодильниках, купленных по принципу "что подешевле", пишет Postimees.