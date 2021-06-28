Коронавирус подтвержден у 39 жителей Эстонии

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 21 человека. Из них 17 новых случаев имели место в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось пять, в Тарту и Рапламаа — три, в Пярнумаа — два, на Сааремаа — один новый случай. В других уездах новых заражений не выявлено. В случае четырех положительных результатов место жительства больного в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 28,2 случая на 100 000 жителей, а доля первичных положительных результатов от общего количества выполненных тестов составляет 0,9%.

За сутки в больнице было открыто две истории болезни с COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 19 человек. Средний возраст пациентов в стационаре составляет 64 года, из них 13 человек (68%) старше 60 лет.

В течение дня было введено 7395 доз вакцины, всего было вакцинировано 562 294 человека и 448 179 человек завершили курс вакцинации. Охват взрослых хотя бы одной дозой вакцины составляет 51,5%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 16 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места добавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).