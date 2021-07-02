Южная Корея выявила наибольший за полгода суточный прирост случаев заражения COVID-19

В стране выявлено 826 новых случаев COVID-19, это является самым высоким показателем за почти полгода. Общее число случаев заражения коронавирусом за время пандемии достигло 158 тыс.

За последние 24 часа в Южной Корее скончались от последствий коронавируса три человека. С начала пандемии в стране зарегистрировано более 2 тыс. летальных исходов от COVID-19.

Отмечается, что в стране активно распространяется штамм "дельта".