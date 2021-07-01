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  • На Хийумаа продается летний дом с собственным прудом, баней и бассейном

PILDID ⟩ На Хийумаа продается летний дом с собственным прудом, баней и бассейном

Летний дом в деревне Уту на Хийумаа. ФОТО: KV.EE

В деревне Уту на Хийумаа ждет новых хозяев славная дача с баней и летней кухней, пишет Kodustiil. 

Этот обшитый вагонкой бревенчатый дом, построенный в конце XIX века, последний раз реставрировали в 2008 году. На участке недвижимости, кроме жилого дома находятся гараж-подвал, хозяйственная постройка, теплица на алюминиевом каркасе, баня и летняя кухня.

Летний дом в деревне Уту на Хийумаа. ФОТО: KV.EE

В двухэтажном доме шесть комнат: гостиная, кухня-столовая и четыре спальни. Также есть балкон и две террасы.

Летний дом в деревне Уту на Хийумаа. ФОТО: KV.EE

Во дворе растут ольха, ясень, березы, фруктовые деревья и ягодные кусты, клубника, малина и виноград. Чего еще можно желать?

Летний дом в деревне Уту на Хийумаа. ФОТО: KV.EE

С предложением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.

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