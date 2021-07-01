PILDID ⟩ На Хийумаа продается летний дом с собственным прудом, баней и бассейном

Этот обшитый вагонкой бревенчатый дом, построенный в конце XIX века, последний раз реставрировали в 2008 году. На участке недвижимости, кроме жилого дома находятся гараж-подвал, хозяйственная постройка, теплица на алюминиевом каркасе, баня и летняя кухня.

Летний дом в деревне Уту на Хийумаа. ФОТО: KV.EE

В двухэтажном доме шесть комнат: гостиная, кухня-столовая и четыре спальни. Также есть балкон и две террасы.

Летний дом в деревне Уту на Хийумаа. ФОТО: KV.EE

Во дворе растут ольха, ясень, березы, фруктовые деревья и ягодные кусты, клубника, малина и виноград. Чего еще можно желать?

Летний дом в деревне Уту на Хийумаа. ФОТО: KV.EE