PILDID ⟩ На Хийумаа продается летний дом с собственным прудом, баней и бассейном
В деревне Уту на Хийумаа ждет новых хозяев славная дача с баней и летней кухней, пишет Kodustiil.
В деревне Уту на Хийумаа ждет новых хозяев славная дача с баней и летней кухней, пишет Kodustiil.
Этот обшитый вагонкой бревенчатый дом, построенный в конце XIX века, последний раз реставрировали в 2008 году. На участке недвижимости, кроме жилого дома находятся гараж-подвал, хозяйственная постройка, теплица на алюминиевом каркасе, баня и летняя кухня.
В двухэтажном доме шесть комнат: гостиная, кухня-столовая и четыре спальни. Также есть балкон и две террасы.
Во дворе растут ольха, ясень, березы, фруктовые деревья и ягодные кусты, клубника, малина и виноград. Чего еще можно желать?
С предложением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.