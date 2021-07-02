Финляндия утвердила новые правила въезда в страну

Согласно нововведению, от путешественника не требуется теста на коронавирус, если он прошел полный курс вакцинации или переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев. Это необходимо подтвердить соответствующими документами. Такое же право дает тест на коронавирус, который был сделан в течение трех дней до въезда в Финляндию.

Если путешественник въезжает в страну с отрицательным тестом на коронавирус или получил только одну дозу прививки двухкомпонентной вакцины, необходимо пройти еще один тест в течение 3-5 дней после прибытия в Финляндию.

Справки не требуются от детей младше 15 лет.

Парламентская комиссия смягчила модель правительства

Комиссия по вопросам здравоохранения и социального обеспечения смягчила первоначальное предложение правительства.

Туристы из стран с низким уровнем заболеваемости могут беспрепятственно приезжать в Финляндию. Государственный совет отдельным постановлением определит уровень заболеваемости.

В настоящий момент это страны, в которых число заражений коронавирусом за последние две недели не превысило 25 случаев на 100 000 жителей.

Второе изменение касалось тех, кто получил одну дозу вакцины.

"При наличии одной прививки, не понадобится делать два теста. Необходим только второй тест. Другими словами, одна доза вакцины заменит предварительный тест", – сказал председатель комиссии соцздрава Маркус Лохи ("Центр") в интервью Yle.