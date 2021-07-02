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  • Личность попавшего в Ракверескую больницу мужчины установлена

Личность попавшего в Ракверескую больницу мужчины установлена

Скорая помощь. ФОТО: Urmas Luik/Parnu Postimees

C полицией связались дети мужчины, который находится на лечении в Раквереской больнице, его личность установлена.

Напомним, что около недели назад центр тревоги получил сообщение, что на улице Валликраави в Раквере мужчине стало плохо. Его отвезли в больницу. У человека не было с собой документов, а из-за состояния здоровья он не способен говорить. До сегодняшнего дня работа по установлению личности больного не приносила результатов.

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