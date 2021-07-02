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Полиция просит помощи в установлении личности мужчины

Татуировка мужчины, личность которого устанавливается. ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит содействия в установлении личности мужчины, который находится на лечении в Раквереской больнице.

Около недели назад центр тревоги получил сообщение, что на улице Валликраави в Раквере мужчине стало плохо. Его отвезли в больницу. У человека не было с собой документов, а из-за состояния здоровья он не способен говорить. До сих пор работа по установлению личности больного не принесла результатов.

На левом предплечье у него есть татуировка Eha и на левом плече — татуировка  в виде якоря.

Всех, у кого есть информация о личности этого человека, просят звонить в полицию по телефону 53091130 или писать по адресу электронной помощи jaagup.nommeloo@politsei.ee.

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