Полиция просит помощи в установлении личности мужчины
Полиция просит содействия в установлении личности мужчины, который находится на лечении в Раквереской больнице.
Полиция просит содействия в установлении личности мужчины, который находится на лечении в Раквереской больнице.
Около недели назад центр тревоги получил сообщение, что на улице Валликраави в Раквере мужчине стало плохо. Его отвезли в больницу. У человека не было с собой документов, а из-за состояния здоровья он не способен говорить. До сих пор работа по установлению личности больного не принесла результатов.
На левом предплечье у него есть татуировка Eha и на левом плече — татуировка в виде якоря.
Всех, у кого есть информация о личности этого человека, просят звонить в полицию по телефону 53091130 или писать по адресу электронной помощи jaagup.nommeloo@politsei.ee.