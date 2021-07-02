Полиция просит помощи в установлении личности мужчины

Около недели назад центр тревоги получил сообщение, что на улице Валликраави в Раквере мужчине стало плохо. Его отвезли в больницу. У человека не было с собой документов, а из-за состояния здоровья он не способен говорить. До сих пор работа по установлению личности больного не принесла результатов.