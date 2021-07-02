В Литве за сутки пограничники задержали 150 мигрантов
За прошедшие сутки пограничники задержали 150 нелегальных мигрантов из Камеруна, Ирака, Сирии и Афганистана, пишет ERR.
За прошедшие сутки пограничники задержали 150 нелегальных мигрантов из Камеруна, Ирака, Сирии и Афганистана, пишет ERR.
Это крупнейшее число нелегальных мигрантов, задержанное до этой поры за сутки, оно почти втрое превышает прежние суточные рекорды, сказал представитель Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис.
Большинство из 150 нелегальных мигрантов попросили убежища в Литве, всем иностранцам будут сделаны тесты на COVID-19, а до получения результатов они будут изолированы.
Среди задержанных в этом году на границе с Республикой Беларусь преобладают граждане Ирака или представившиеся ими - 481. Также задержано 57 граждан Ирана, 51 гражданин Сирии, 46 граждан Республики Беларусь, 28 граждан России, 13 граждан Гвинеи, 12 граждан Турции, 10 граждан Шри-Ланки, а также граждане других стран или представившиеся ими.
В последнее время заметно вырос поток таких мигрантов, и СОГГЛ усилила охрану границы с Беларусью, помимо различных организационных мер, на этот участок были командированы сотрудники из других подразделений СОГГЛ и выделены дополнительные технические ресурсы.