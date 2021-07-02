В Литве за сутки пограничники задержали 150 мигрантов

Это крупнейшее число нелегальных мигрантов, задержанное до этой поры за сутки, оно почти втрое превышает прежние суточные рекорды, сказал представитель Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис.

Большинство из 150 нелегальных мигрантов попросили убежища в Литве, всем иностранцам будут сделаны тесты на COVID-19, а до получения результатов они будут изолированы.

Среди задержанных в этом году на границе с Республикой Беларусь преобладают граждане Ирака или представившиеся ими - 481. Также задержано 57 граждан Ирана, 51 гражданин Сирии, 46 граждан Республики Беларусь, 28 граждан России, 13 граждан Гвинеи, 12 граждан Турции, 10 граждан Шри-Ланки, а также граждане других стран или представившиеся ими.