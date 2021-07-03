От редакции ⟩ Нехватка персонала по-эстонски

В местах общественного питания вновь кипит жизнь: после снятия ограничений люди все чаще выбираются в рестораны. В курортном городе Пярну и вовсе наблюдаются очереди, в некоторых местах общепита они могут достигать десятков метров. Отчасти это связано не только с большим ажиотажем, но и с нехваткой персонала, который бы смог справиться с таким наплывом людей.

Одна из очевидных причин нежелания людей идти работать в общепит — зарплата. Потенциальные работники жалуются на жадность рестораторов, которые готовы удавиться за каждую копейку и предлагают мизерные зарплаты, а работодатели в свою очередь ссылаются на тяжелые времена и некомпетентность претендентов, которые даже с отсутствием опыта сразу требуют высокой заработной платы.

Конечно, рестораторы могли бы набрать на работу тех, кто менее привередлив к размеру зарплаты, - молодых людей, которые ищут подработку на лето. Однако работодатели неохотно это делают. Во-первых, работника без опыта придется обучать всему с нуля, а поскольку зачастую такие претенденты устраиваются только на лето, их не успеют всему научить, как они уже увольняются. Во-вторых, печальный опыт некоторых рестораторов показывает, что молодые люди могут быть не самыми надежными работниками и в один прекрасный момент просто не выйдут на смену, поскольку найдут занятия поважнее. Да и год взаперти тоже дал о себе знать: молодежь стремится отдохнуть летом, путешествовать и гулять, а не работать.

Что касается опытных работников, которые потеряли работу в первую волну, некоторые из них уже успели переквалифицироваться, уйти в другую сферу деятельности и не спешат возвращаться из-за боязни третьей, четвертой или пятой волны. Также немногие готовы работать в ресторанах из-за любителей поскандалить, пьяных и грубых посетителей. Мало кто из опытных официантов не вспомнит хотя бы один случай, когда посетитель ему нагрубил на пустом месте или даже довел до слез. Клиент же всегда прав...