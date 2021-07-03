От редакции ⟩ Нехватка персонала по-эстонски
На этой неделе вновь стала обсуждаться тема нехватки персонала в местах общественного питания. И хотя в коронакризис мы наблюдали рост безработицы, люди не спешат устраиваться на работу в общепит. Почему?
На этой неделе вновь стала обсуждаться тема нехватки персонала в местах общественного питания. И хотя в коронакризис мы наблюдали рост безработицы, люди не спешат устраиваться на работу в общепит. Почему?
В местах общественного питания вновь кипит жизнь: после снятия ограничений люди все чаще выбираются в рестораны. В курортном городе Пярну и вовсе наблюдаются очереди, в некоторых местах общепита они могут достигать десятков метров. Отчасти это связано не только с большим ажиотажем, но и с нехваткой персонала, который бы смог справиться с таким наплывом людей.
Одна из очевидных причин нежелания людей идти работать в общепит — зарплата. Потенциальные работники жалуются на жадность рестораторов, которые готовы удавиться за каждую копейку и предлагают мизерные зарплаты, а работодатели в свою очередь ссылаются на тяжелые времена и некомпетентность претендентов, которые даже с отсутствием опыта сразу требуют высокой заработной платы.
Конечно, рестораторы могли бы набрать на работу тех, кто менее привередлив к размеру зарплаты, - молодых людей, которые ищут подработку на лето. Однако работодатели неохотно это делают. Во-первых, работника без опыта придется обучать всему с нуля, а поскольку зачастую такие претенденты устраиваются только на лето, их не успеют всему научить, как они уже увольняются. Во-вторых, печальный опыт некоторых рестораторов показывает, что молодые люди могут быть не самыми надежными работниками и в один прекрасный момент просто не выйдут на смену, поскольку найдут занятия поважнее. Да и год взаперти тоже дал о себе знать: молодежь стремится отдохнуть летом, путешествовать и гулять, а не работать.
Что касается опытных работников, которые потеряли работу в первую волну, некоторые из них уже успели переквалифицироваться, уйти в другую сферу деятельности и не спешат возвращаться из-за боязни третьей, четвертой или пятой волны. Также немногие готовы работать в ресторанах из-за любителей поскандалить, пьяных и грубых посетителей. Мало кто из опытных официантов не вспомнит хотя бы один случай, когда посетитель ему нагрубил на пустом месте или даже довел до слез. Клиент же всегда прав...
Нехватка персонала в общепите — проблема, которая существовала еще до коронакризиса и, видимо, будет существовать до тех пор, пока не будут стабильно выполняться три условия: работодатели будут ценить труд своих сотрудников, работники будут с любовью и ответственностью выполнять свои обязанности, а клиенты будут всегда уважительно относиться к обслуживающему персоналу.