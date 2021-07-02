В субботу будет ясно

Над Скандинавией усиливается антициклональное поле, в то же время, отступающий в южном направлении циклон прихватывает с собой влажную воздушную массу. На небе лишь единичные легкие облака. В ясную солнечную погоду температура воздуха будет повышаться до 28 градусов тепла, а в последующие дни рост температуры воздуха еще продолжится.