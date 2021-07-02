В субботу будет ясно
В субботу ожидается ясная с небольшой облачностью сухая погода. Ветер преимущественно северо- восточный, восточный 2-8, порывами 11 м/с. Температура воздуха 24...28, на побережье местами 21°С.
В субботу ожидается ясная с небольшой облачностью сухая погода. Ветер преимущественно северо- восточный, восточный 2-8, порывами 11 м/с. Температура воздуха 24...28, на побережье местами 21°С.
Над Скандинавией усиливается антициклональное поле, в то же время, отступающий в южном направлении циклон прихватывает с собой влажную воздушную массу. На небе лишь единичные легкие облака. В ясную солнечную погоду температура воздуха будет повышаться до 28 градусов тепла, а в последующие дни рост температуры воздуха еще продолжится.