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Фото ⟩ Вот кто портит листья и плоды на деревьях в вашем саду!

Личинки желтого крыжовникового пилильщика в деле. ФОТО: 8 × Liisi Kont

Защита растений от вредителей начинается с правильного определения вредителя. Очень важно понять, поражено растение болезнью или вредителем. Листья могут желтеть или скручиваться из-за недостатка питательных веществ, сухости, а также из-за чрезмерного увлажнения. Ключевое слово в защите растений - постоянство. После первого опрыскивания растений победы над вредителями не добиться - только путем постоянного опрыскивания или, например, смывания струей воды мы можем принести растению облегчение, пишет Postimees.

Воспаление листьев у косточковых или тля?

Этим летом деревья и кустарники, не говоря уже о многолетниках и летних цветах, подвергаются сильному нашествию тли. Цель этого небольшого вредителя, который действует в основном на нижней стороне листьев - сок растений, который тля буквально высасывает, в результате чего листья скручиваются и могут приобрести коричневый цвет. Однако при поражении смородиновой тлей листья становятся красными. Растений разных видов имеют окраску листьев от нежно-зеленой до угольно-черной. Тля выделяет сладкий сок, который делает листья блестящими и липкими; в случае сильного повреждения он может даже стекать с листьев. Это, в свою очередь, является хорошей средой обитания для грибка устомицета, который окрашивает поверхность листа в серо-черный цвет.

Тля на сливе. ФОТО: Liisi Kont

Распространенный способ борьбы с тлей - использование раствора зеленого жидкого мыла, а также кока-колы или других средств для мытья посуды, которые высушивают мягких тлей. Могут помочь и травяные настои, о которых рассказывается в специальных изданиях, и опыт садоводов, которым они делятся в блогах и на форумах. Также полезно просто смыть тлю с листьев струей воды. Только не используйте мойку высокого давления, так как вместе с тлей. Вы можете уничтожить листья.

В отличие от людей, растения могут сами производить себе пищу. Этот процесс, называется фотосинтезом. В результате плоды созревают, а растение может пережить зиму и весной начать расти за счет запасов, накопленных в корнях. Без листьев фотосинтез невозможен, а без фотосинтеза растение погибнет.

Воспаление листьев косточковых деревьев. ФОТО: Liisi Kont

Как упоминалось ранее, тля поглощает сок растений. В результате листья скручиваются, но дырок в них точно нет! Если, например, вы нашли дырявый лист сливы, вините в этом не тлю, а фитофтороз, который является грибковым заболеванием. Часто бывает сложно идентифицировать вредителей, когда на одном растении сосуществуют и болезни, и вредители.

При первых признаках болезни можно удалить отдельные листочки и сжечь их, но при более сильном поражении ситуация усложняется. Уже поврежденные листья больше не оживут. Осенью все больные листья нужно сорвать и по возможности сжечь, чтобы снизить шансы болезни перезимовать. Если следующей весной все-таки придется прибегнуть к химическим средствам защиты, в списке средств для защиты растений на сайте Сельскохозяйственного и продовольственного департамента можно найти список разрешенных препаратов.

Желтый пожиратель крыжовника

Надо признать, что личинка желтого крыжовникового пилильщика, поедающая листья и крыжовника, и красной смородины выглядит очень красиво. Однако вид, растения, подвергшегося нападению этого насекомого, вызывает оторопь. Всего за один день эти вредители способны объесть с куста все листья, оставив только голые ветки с плодами. Из экологически чистых вариантов уменьшить их количество помогает опрыскивание растений сильной струей воды. Стоит помнить, что за одно лето выводится два поколения этого жука.

Несколько видов ржавчины

Оранжевые образования на листьях и плодах указывают на болезни ржавчины. Опять же, болезнь может повредить необходимую для фотосинтеза поверхность листьев и сделать ягоды не пригодными для употребления. Химическую борьбу с ржавчиной можно проводить до цветения или после сбора урожая, а пока вы можете попытаться контролировать болезнь, например, опрыскивая растения раствором перманганата калия.

Ржавчина на смородине. ФОТО: Liisi Kont

Желтый сливовый пилильщик

Если небольшие плоды сливы начинают портиться уже в июне и на поверхности плода можно обнаружить черную дырку, окруженную трухой, у вас в гостях желтый сливовый пилильщик. Он повреждает молодые сливы, которые уже не станут съедобными. Вредитель зимует в земле, а весной вылупляются новые личинки, которые снова повреждают завязи плодов сливы. Чтобы не дать насекомому начать новый жизненный цикл, поврежденные плоды необходимо собрать и уничтожить - либо сжечь, либо закопать на глубину как минимум двух лопат. Просто снять плоды и оставить их под деревом — не панацея.

Моль горностаевая и паутинные пилильщики

Этим летом на яблонях много личинок горностаевой моли, которые поедают листья и обволакивают их паутиной. Вы могли видеть, как подобной паутиной обмотаны черемухи и ивы. Картина повреждений похожа, но название вредителя происходит от растения, которую предпочитает тот или иной вид. Мы можем найти клубки паутины на обычных грушевых деревьях, это — работа грушевого пилильщика. Однако способ борьбы с этими вредителями — собирать и уничтожать их гнезда. Чем раньше вы это сделаете, тем меньше вреда нанесут насекомые вашим деревьям.

Парша

Одно из самых распространенных заболеваний яблонь - парша. В результате этого грибкового заболевания на плодах, а также на листьях и побегах появляются темные пятна. Пятна на плодах изменяют их внешний вид плода и искажают его форму. При этом грибковом заболевании невозможно вылечить уже зараженные плоды, но их можно сразу удалить с дерева - чем моложе и ниже дерево, тем легче это сделать. Таким образом, дерево не тратит лишние силы на выращивание дефектных плодов. Осенью листья и плоды нужно снова сорвать и уничтожить. Профилактическую борьбу необходимо начинать весной, в начале вегетационного периода.

Парша на яблоне. ФОТО: Liisi Kont

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