Фото ⟩ Вот кто портит листья и плоды на деревьях в вашем саду!

Воспаление листьев у косточковых или тля?

Этим летом деревья и кустарники, не говоря уже о многолетниках и летних цветах, подвергаются сильному нашествию тли. Цель этого небольшого вредителя, который действует в основном на нижней стороне листьев - сок растений, который тля буквально высасывает, в результате чего листья скручиваются и могут приобрести коричневый цвет. Однако при поражении смородиновой тлей листья становятся красными. Растений разных видов имеют окраску листьев от нежно-зеленой до угольно-черной. Тля выделяет сладкий сок, который делает листья блестящими и липкими; в случае сильного повреждения он может даже стекать с листьев. Это, в свою очередь, является хорошей средой обитания для грибка устомицета, который окрашивает поверхность листа в серо-черный цвет.

Тля на сливе. ФОТО: Liisi Kont

Распространенный способ борьбы с тлей - использование раствора зеленого жидкого мыла, а также кока-колы или других средств для мытья посуды, которые высушивают мягких тлей. Могут помочь и травяные настои, о которых рассказывается в специальных изданиях, и опыт садоводов, которым они делятся в блогах и на форумах. Также полезно просто смыть тлю с листьев струей воды. Только не используйте мойку высокого давления, так как вместе с тлей. Вы можете уничтожить листья.

В отличие от людей, растения могут сами производить себе пищу. Этот процесс, называется фотосинтезом. В результате плоды созревают, а растение может пережить зиму и весной начать расти за счет запасов, накопленных в корнях. Без листьев фотосинтез невозможен, а без фотосинтеза растение погибнет.

Воспаление листьев косточковых деревьев. ФОТО: Liisi Kont

Как упоминалось ранее, тля поглощает сок растений. В результате листья скручиваются, но дырок в них точно нет! Если, например, вы нашли дырявый лист сливы, вините в этом не тлю, а фитофтороз, который является грибковым заболеванием. Часто бывает сложно идентифицировать вредителей, когда на одном растении сосуществуют и болезни, и вредители.

При первых признаках болезни можно удалить отдельные листочки и сжечь их, но при более сильном поражении ситуация усложняется. Уже поврежденные листья больше не оживут. Осенью все больные листья нужно сорвать и по возможности сжечь, чтобы снизить шансы болезни перезимовать. Если следующей весной все-таки придется прибегнуть к химическим средствам защиты, в списке средств для защиты растений на сайте Сельскохозяйственного и продовольственного департамента можно найти список разрешенных препаратов.

Желтый пожиратель крыжовника