Фото ⟩ Вот кто портит листья и плоды на деревьях в вашем саду!
Защита растений от вредителей начинается с правильного определения вредителя. Очень важно понять, поражено растение болезнью или вредителем. Листья могут желтеть или скручиваться из-за недостатка питательных веществ, сухости, а также из-за чрезмерного увлажнения. Ключевое слово в защите растений - постоянство. После первого опрыскивания растений победы над вредителями не добиться - только путем постоянного опрыскивания или, например, смывания струей воды мы можем принести растению облегчение, пишет Postimees.