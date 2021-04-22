Картина дня: суд по делу об убийстве в Ласнамяэ, прибытие первого круизного лайнера и будущее налоговой системы
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 2 июля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 2 июля.
Сегодня судья Харьюского уездного суда Яника Каллин огласила свое решение по ходатайствам защиты Романа Глуховченко и Ильи Гайдаленко, обвиняющихся в убийстве у ласнамяэского бара на Ляэнемере-теэ, просивших изменить меру пресечения и выпустить обвиняемых на свободу. Читать далее...
Обнаруженный неделю назад в хранилище лекарств Департамента здоровья перегрев уничтожил вакцину и препараты на сумму примерно в три миллиона евро. Специалист по холодильным установкам, исполнительный директор Эстонского союза холода Рихо Пильв удивляется, почему продукцию с такими высокими требованиями по безопасности пытались хранить в морозильных камерах, купленных по принципу дешевизны. Читать далее...
Есть в нашем городе одна маленькая тихая улочка – Тоом-Кунинга, то есть Королевская, ведущая на Тоомпеа. Она начинается на Тынисмяги, на нее можно подняться по любой из лестниц Национальной библиотеки, пока они не закрылись на реконструкцию, а затем, изгибаясь, улица спускается мимо посольств Германии и Франции, мимо подстанции скорой помощи, пересекает шумную Суур-Амеэрика и заканчивается уже на Малой Американской, о которой у нас речь еще впереди. Читать далее...
На основании детальной планировки восьмилетней давности девелопер хочет построить на Меривялья-теэ в Таллинне, в 200 метрах от моря, офисное здание длиной 120 метров, которое будет располагаться между дорогой и прибрежным лесом. Читать далее...
В пятницу исполнительный комитет Эстонского олимпийского комитета (ЭОК) на своем электронном совещании утвердил состав сборной Эстонии на Олимпийских играх в Токио — в составе сборной 33 спортсмена, выступающих в 14 дисциплинах, а также 48 человек из числа сопровождающего персонала. Читать далее...
Круизные компании TUI Cruises и MSC Cruises, работающие на немецком рынке, начали предлагать круизы по Балтийскому морю, первое судно Mein Schiff 1 прибыло в Таллинн в пятницу в 9.00 утра. Читать далее...
Чуть более полугода назад, 27 декабря, в Эстонии началась вакцинация от коронавируса. Хотя Тартумаа находится в первых рядах по количеству прививок по стране, Эстония в целом сильно отстает от Европы. Еще в апреле мы входили в пятерку лучших в Евросоюзе, а сейчас находимся на шестом месте с конца. Читать далее...
Харьюский уездный суд провел в пятницу предварительное слушание по делу Мати Пыйклягу, обвиняемого в убийстве 36-летней соседки из квартиры этажом выше и незаконном владении огнестрельным оружием. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 2980 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 39, то есть 1,3% от общего количества тестов. Читать далее...
ынок недвижимости в настоящее время очень активен, и в свете этого многим, кто интересуется недвижимостью, стало ясно, какую информацию необходимо предоставить в банк при подаче ходатайства о жилищном кредите. Одним из таких источников информации, который анализирует банк, является выписка из банка за последние шесть месяцев. Какую выписку за шесть месяцев банк считает красивой, объясняет руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor в Эстонии Танель Ребане. Читать далее...
Тартуский университет решил приостановить участие в проекте Министерства образования и науки стоимостью 300 000 евро из-за конфликта между учеными, которые должны были его проводить. Читать далее...
Хотя содержание коронавируса в сточных водах стабильно снижалось, оно могло бы в последней фазе эпидемии сокращаться несколько быстрее, считают проводящие мониторинговое исследование ученые Тартуского университета. Читать далее...
Парламент Финляндии утвердил новую модель въезда в страну. В голосовании не было необходимости, поскольку никто не поддержал встречное предложение. Читать далее...
Политики и экономисты все настойчивее предлагают повышать налоги. В чем смысл этих инициатив и могут ли они благотворно сказаться на экономике? Как не отнять, а стимулировать? На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире доктор экономических наук, профессор Ханон Барабанер. Смотрите интервью в повторе!
В переговорах о глобальном минимальном налоге для крупных корпораций достигнут прорыв: по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в четверг, 1 июля, 130 стран, на долю которых приходится 90 процентов мировой экономики, договорились о том, что ставка такого налога будет составлять не менее 15 процентов. Читать далее...
Ведущий специалист лесного отдела Агентства по окружающей среде Аллан Симс в июне ушел в отставку. Причина - сильное давление со стороны СМИ, которое, по его словам, уже начало мешать повседневной работе. Читать далее...