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  • Картина дня: суд по делу об убийстве в Ласнамяэ, прибытие первого круизного лайнера и будущее налоговой системы

Картина дня: суд по делу об убийстве в Ласнамяэ, прибытие первого круизного лайнера и будущее налоговой системы

Налоги. ФОТО: Arvet Mägi/Virumaa Teataja

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 2 июля.

Обвиняемые в убийстве на Ляэнемере-теэ останутся под стражей: могут сбежать и совершить новые преступления

Сегодня судья Харьюского уездного суда Яника Каллин огласила свое решение по ходатайствам защиты Романа Глуховченко и Ильи Гайдаленко, обвиняющихся в убийстве у ласнамяэского бара на Ляэнемере-теэ, просивших изменить меру пресечения и выпустить обвиняемых на свободу. Читать далее...

Специалисты: сигнал тревоги от охладительной системы должен был поступить сразу в несколько мест

Обнаруженный неделю назад в хранилище лекарств Департамента здоровья перегрев уничтожил вакцину и препараты на сумму примерно в три миллиона евро. Специалист по холодильным установкам, исполнительный директор Эстонского союза холода Рихо Пильв удивляется, почему продукцию с такими высокими требованиями по безопасности пытались хранить в морозильных камерах, купленных по принципу дешевизны. Читать далее...

Таллинн строится: между двумя Американскими и с видом на Америку

Есть в нашем городе одна маленькая тихая улочка – Тоом-Кунинга, то есть Королевская, ведущая на Тоомпеа. Она начинается на Тынисмяги, на нее можно подняться по любой из лестниц Национальной библиотеки, пока они не закрылись на реконструкцию, а затем, изгибаясь, улица спускается мимо посольств Германии и Франции, мимо подстанции скорой помощи, пересекает шумную Суур-Амеэрика и заканчивается уже на Малой Американской, о которой у нас речь еще впереди. Читать далее...

Жители Пирита не хотят офисного здания возле пляжа

На основании детальной планировки восьмилетней давности девелопер хочет построить на Меривялья-теэ в Таллинне, в 200 метрах от моря, офисное здание длиной 120 метров, которое будет располагаться между дорогой и прибрежным лесом. Читать далее...

В олимпийскую сборную Эстонии вошли 33 спортсмена

В пятницу исполнительный комитет Эстонского олимпийского комитета (ЭОК) на своем электронном совещании утвердил состав сборной Эстонии на Олимпийских играх в Токио — в составе сборной 33 спортсмена, выступающих в 14 дисциплинах, а также 48 человек из числа сопровождающего персонала. Читать далее...

Галерея 〉 В Таллинн прибыло первое круизное судно этого сезона

Круизные компании TUI Cruises и MSC Cruises, работающие на немецком рынке, начали предлагать круизы по Балтийскому морю, первое судно Mein Schiff 1 прибыло в Таллинн в пятницу в 9.00 утра. Читать далее...

Полгода вакцинации: некоторые жители Эстонии до сих пор верят в высшие силы

Чуть более полугода назад, 27 декабря, в Эстонии началась вакцинация от коронавируса. Хотя Тартумаа находится в первых рядах по количеству прививок по стране, Эстония в целом сильно отстает от Европы. Еще в апреле мы входили в пятерку лучших в Евросоюзе, а сейчас находимся на шестом месте с конца. Читать далее...

Рассмотрение дела об убийстве на улице Юмера начнется осенью

Харьюский уездный суд провел в пятницу предварительное слушание по делу Мати Пыйклягу, обвиняемого в убийстве 36-летней соседки из квартиры этажом выше и незаконном владении огнестрельным оружием. Читать далее...

Коронавирус подтвержден у 39 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 2980 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 39, то есть 1,3% от общего количества тестов. Читать далее...

Жилищный кредит: красивой должна быть не только ваша девушка, но и выписка с вашего счета

ынок недвижимости в настоящее время очень активен, и в свете этого многим, кто интересуется недвижимостью, стало ясно, какую информацию необходимо предоставить в банк при подаче ходатайства о жилищном кредите. Одним из таких источников информации, который анализирует банк, является выписка из банка за последние шесть месяцев. Какую выписку за шесть месяцев банк считает красивой, объясняет руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor в Эстонии Танель Ребане. Читать далее...

Тартуский университет отказался от проекта с минобром из-за ссоры между учеными

Тартуский университет решил приостановить участие в проекте Министерства образования и науки стоимостью 300 000 евро из-за конфликта между учеными, которые должны были его проводить. Читать далее...

Исследование сточных вод: распространение вируса стабилизировалось на низком уровне

Хотя содержание коронавируса в сточных водах стабильно снижалось, оно могло бы в последней фазе эпидемии сокращаться несколько быстрее, считают проводящие мониторинговое исследование ученые Тартуского университета. Читать далее...

Финляндия утвердила новые правила въезда в страну

Парламент Финляндии утвердил новую модель въезда в страну. В голосовании не было необходимости, поскольку никто не поддержал встречное предложение. Читать далее...

Экономист: у нас должны быть высокие налоги

Политики и экономисты все настойчивее предлагают повышать налоги. В чем смысл этих инициатив и могут ли они благотворно сказаться на экономике? Как не отнять, а стимулировать? На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире доктор экономических наук, профессор Ханон Барабанер. Смотрите интервью в повторе!

130 стран мира договорились о глобальном цифровом налоге

В переговорах о глобальном минимальном налоге для крупных корпораций достигнут прорыв: по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в четверг, 1 июля, 130 стран, на долю которых приходится 90 процентов мировой экономики, договорились о том, что ставка такого налога будет составлять не менее 15 процентов. Читать далее...

Необходимость постоянного общения с прессой довела топ-чиновника до отставки

Ведущий специалист лесного отдела Агентства по окружающей среде Аллан Симс в июне ушел в отставку. Причина - сильное давление со стороны СМИ, которое, по его словам, уже начало мешать повседневной работе. Читать далее...

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