Картина дня: суд по делу об убийстве в Ласнамяэ, прибытие первого круизного лайнера и проблемы со здоровьем у купальщиков

Коронавирус подтвержден у 39 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 2980 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 39, то есть 1,3% от общего количества тестов. Читать далее...

Жилищный кредит: красивой должна быть не только ваша девушка, но и выписка с вашего счета

ынок недвижимости в настоящее время очень активен, и в свете этого многим, кто интересуется недвижимостью, стало ясно, какую информацию необходимо предоставить в банк при подаче ходатайства о жилищном кредите. Одним из таких источников информации, который анализирует банк, является выписка из банка за последние шесть месяцев. Какую выписку за шесть месяцев банк считает красивой, объясняет руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor в Эстонии Танель Ребане. Читать далее...

Тартуский университет отказался от проекта с минобром из-за ссоры между учеными

Тартуский университет решил приостановить участие в проекте Министерства образования и науки стоимостью 300 000 евро из-за конфликта между учеными, которые должны были его проводить. Читать далее...

Исследование сточных вод: распространение вируса стабилизировалось на низком уровне

Хотя содержание коронавируса в сточных водах стабильно снижалось, оно могло бы в последней фазе эпидемии сокращаться несколько быстрее, считают проводящие мониторинговое исследование ученые Тартуского университета. Читать далее...

Финляндия утвердила новые правила въезда в страну

Парламент Финляндии утвердил новую модель въезда в страну. В голосовании не было необходимости, поскольку никто не поддержал встречное предложение. Читать далее...

Экономист: у нас должны быть высокие налоги

Политики и экономисты все настойчивее предлагают повышать налоги. В чем смысл этих инициатив и могут ли они благотворно сказаться на экономике? Как не отнять, а стимулировать? На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире доктор экономических наук, профессор Ханон Барабанер. Смотрите интервью в повторе!

130 стран мира договорились о глобальном цифровом налоге

В переговорах о глобальном минимальном налоге для крупных корпораций достигнут прорыв: по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в четверг, 1 июля, 130 стран, на долю которых приходится 90 процентов мировой экономики, договорились о том, что ставка такого налога будет составлять не менее 15 процентов. Читать далее...

Необходимость постоянного общения с прессой довела топ-чиновника до отставки

Ведущий специалист лесного отдела Агентства по окружающей среде Аллан Симс в июне ушел в отставку. Причина - сильное давление со стороны СМИ, которое, по его словам, уже начало мешать повседневной работе. Читать далее...

Лето, полегче! На Эстонию надвигается новая волна экстремальной жары

Государственная метеорологическая служба выпустила предупреждение первого уровня для всей Эстонии, что означает, что в определенных ситуациях погода может быть опасной. На этот раз на Эстонию снова обрушится волна жары, которая, по прогнозам, продлится до 10 июля. Читать далее...