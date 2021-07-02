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На следующей неделе в Эстонию прибудет 44 000 доз вакцин

Вакцина от коронавируса. ФОТО: Tairo Lutter

На следующей неделе в Эстонию прибудет около 44 000 доз вакцин от фармацевтических компаний Pfizer, Moderna и Janssen.

На следующей неделе в Эстонию поступит 27 250 доз вакцин Pfizer/Biotech, 9600 доз препарата Janssen и 7200 доз вакцины Moderna, передает rus.err.ee.

Всего в Эстонию прибудет почти 44 050 доз вакцины от коронавируса.

По состоянию на утро пятницы хотя бы одну дозу вакцины в Эстонии получили 562 294 человека, полный курс вакцинации прошли 448 179 человек.

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