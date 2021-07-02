На следующей неделе в Эстонию прибудет 44 000 доз вакцин

На следующей неделе в Эстонию поступит 27 250 доз вакцин Pfizer/Biotech, 9600 доз препарата Janssen и 7200 доз вакцины Moderna, передает rus.err.ee.

Всего в Эстонию прибудет почти 44 050 доз вакцины от коронавируса.