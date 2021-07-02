На следующей неделе в Эстонию прибудет 44 000 доз вакцин
На следующей неделе в Эстонию прибудет около 44 000 доз вакцин от фармацевтических компаний Pfizer, Moderna и Janssen.
На следующей неделе в Эстонию прибудет около 44 000 доз вакцин от фармацевтических компаний Pfizer, Moderna и Janssen.
На следующей неделе в Эстонию поступит 27 250 доз вакцин Pfizer/Biotech, 9600 доз препарата Janssen и 7200 доз вакцины Moderna, передает rus.err.ee.
Всего в Эстонию прибудет почти 44 050 доз вакцины от коронавируса.
По состоянию на утро пятницы хотя бы одну дозу вакцины в Эстонии получили 562 294 человека, полный курс вакцинации прошли 448 179 человек.