Водитель врезался в фонарный столб из-за осы
Сегодня, 2 июля, днем в Кохтла-Ярве из-за осы произошло ДТП, передает полиция.
Сегодня, 2 июля, днем в Кохтла-Ярве из-за осы произошло ДТП, передает полиция.
В 13.33 поступило сообщение, что на Ярвекюла-теэ в Кохтла-Ярве автомобиль Volkswagen Transporter врезался в фонарный столб, поскольку 21-летнего водителя , по имеющейся на данный момент информации, во время езды ужалила оса. К счастью, люди в ДТП не пострадали, только столб и автомобиль.
Полиция призывает водителей летом до поездки проверять, не пролезло ли какое-нибудь насекомое в салон. Если насекомое залетит в салон во время езды, необходимо остановить машину и только после этого выпускать насекомое на свободу.