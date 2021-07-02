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  • Водитель врезался в фонарный столб из-за осы

Водитель врезался в фонарный столб из-за осы

Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Сегодня, 2 июля, днем в Кохтла-Ярве из-за осы произошло ДТП, передает полиция.

В 13.33 поступило сообщение, что на Ярвекюла-теэ в Кохтла-Ярве автомобиль Volkswagen Transporter врезался в фонарный столб, поскольку 21-летнего водителя , по имеющейся на данный момент информации, во время езды ужалила оса. К счастью, люди в ДТП не пострадали, только столб и автомобиль.

Полиция призывает водителей летом до поездки проверять, не пролезло ли какое-нибудь насекомое в салон. Если насекомое залетит в салон во время езды, необходимо остановить машину и только после этого выпускать насекомое на свободу.

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