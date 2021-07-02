Водитель врезался в фонарный столб из-за осы

В 13.33 поступило сообщение, что на Ярвекюла-теэ в Кохтла-Ярве автомобиль Volkswagen Transporter врезался в фонарный столб, поскольку 21-летнего водителя , по имеющейся на данный момент информации, во время езды ужалила оса. К счастью, люди в ДТП не пострадали, только столб и автомобиль.