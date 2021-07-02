В храме Христа Спасителя прошел молебен об успехе сборной России на Олимпиаде

Сначала олимпийцы из России встретились с президентом Владимиром Путиным, а затем посетили Храм Христа Спасителя, где прошёл молебен об успехе российских спортсменов на Олимпиаде в Токио.

Богослужение возглавлял председатель Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта, митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан (Баданин).

"Сегодня в Кремле состоялась встреча и напутственная речь Президента для олимпийской сборной России. А также всей командой мы поставили свечки в храме Христа Спасителя и помолились", - написал на своей странице в Instagram трёхкратный чемпион мира, член олимпийской сборной России по спортивной гимнастике Артур Далалоян.

Позже "РИА-Новости" сообщили, что олимпийская сборная России поедет на Игры в Токио со своим священником. Главным духовником олимпийской сборной России станет протоиерей Андрей Алексеев.

Напомним, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запретило россиянам использовать символику страны на Играх в Токио. Кроме того, на Олимпиаде вместо гимна России будет звучать композиция Петра Чайковского, а сборная из 335 российских спортсменов предстанет в Токио под сокращённым названием Олимпийского комитета России - ОКР. Санкции будут действовать в отношении российского спорта почти до конца 2022 года.